TECNOLOGIA Primeiro notebook com IA fabricado no Brasil chega ao mercado por R$ 8.499. Entenda as funções Desenvolvido pela Dell em parceria com a Qualcomm, o modelo conta com Copilot+, da Microsoft

Em alta em diversos países do mundo, os notebooks com inteligência artificial (IA) se preparam para ganhar uma nova fase no Brasil. O pontapé foi dado pela Dell com o início da fabricação local de suas primeiras unidades. A iniciativa vai permitir que o produto seja vendido abaixo de R$ 10 mil pela primeira vez.

Batizado de Inspiron 14 Plus, o aparelho será produzido pela Dell na unidade de Hortolândia, em São Paulo. Segundo Rafael Pacheco, diretor de produtos da companhia, o modelo vai custar R$ 8.499 e vem equipado com o Copilot+, uma nova categoria de modelos com Windows 11, da Microsoft, que permite executar as tarefas de IA com maior rapidez.





Para o lançamento, a Dell se associou à Qualcomm para trazer ao país o processador Snapdragon X Plus, que é capaz de executar mais de 40 trilhões de operações por segundo no próprio aparelho, sem a necessidade de acessar a nuvem. Para ter acesso às funções generativas da IA, os modelos precisam ter configurações mais robustas, como memória e armazenamento.

— Com a fabricação local, os preços serão menores no Brasil. Isso vai impulsionar as vendas em maior escala e permitir atender o usuário mais rapidamente, com peças para correção em caso de eventuais problemas. A IA é uma aposta da empresa. Hoje, das nossas nove linhas, sete já contam com algum nível de inteligência artificial. Em 2025, a categoria terá uma fatia importante do mercado — afirma Pacheco.

A companhia também aposta no ciclo de trocas dos laptops, que dura de três a quatro anos. Para Pacheco, a maior parte dos usuários deve avaliar a compra de um novo modelo entre este ano e 2025, após a mudança durante o início da pandemia. No mundo, segundo dados da consultoria Canalys, os modelos com IA já respondem por 14% do total de notebooks vendidos. A previsão é que, em cinco anos, a categoria some metade de tudo que é comercializado.

Segundo Allan Giangrossi, diretor de Marketing da Qualcomm para a América Latina, a IA vai mudar radicalmente o mercado, assim como já começa a ocorrer nos smartphones. Para ele, uma série de startups e empresas vêm desenvolvendo aplicativos com funções generativas de IA para notebooks, envolvendo soluções em câmeras, geração de texto, imagens e vídeos.

— Há um esforço em democratizar a IA em notebooks. Já temos quatro modelos com o nosso processador de IA no Brasil (de empresas como Dell, Asus e Lenovo) e estamos conversando com mais fabricantes para ter mais modelos — prevê Giangrossi.

Segundo as empresas, os notebooks com IA são alimentados por uma unidade de processamento neural, chamada NPU, que consome menos energia. Com isso, o novo Inspiron 14 Plus pode ter uma bateria que dura até 15 horas.

Veja as principais novidades:

Com o Copilot+, há um recurso chamado Recall, que permite fazer buscas em todo o aparelho, como mensagens e imagens em e-mails e sites pesquisados.

Gerar imagens e textos com a ferramenta chamada CoCreator, que já vem instalada no aparelho.

É possível assistir a vídeos na internet e participar de videoconferências com a geração de legendas em tempo real. O recurso se chama Live Captions.

Durante videochamadas, a inteligência artificial consegue gerar a imagem do "olho" do usuário e mantê-lo fixado na câmera enquanto realiza outras tarefas.

Com o chip Snapdragon, é possível usar as funções de aplicativos de IA para imagens, vídeos e edição de música de forma mais rápida, como as novas versões do Adobe, Lightroom, Illustrator, DJ Pro e Davinci, por exemplo.

O notebook tem tela de 14 polegadas sensível ao toque e resolução de imagem em alta definição.

São quatro alto-falantes e um sistema de microfone duplo. A webcam é Full HD e tem recursos de redução de ruído, detecção de presença e um acessório que permite ao usuário fechar fisicamente a abertura da câmera por privacidade.

São três portas USB (duas do tipo C e uma do tipo A), leitor de cartão Micro SD e entrada para fones. Suporta ainda os novos padrões Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4.

Pesa 1,4 kg e tem espessura de 16,9 mm.

