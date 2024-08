Centro de Convenções de PE volta a receber eventos científicos

A- A+

O Centro de Convenções de PE vai receber diversos eventos neste segundo semestre de 2024. O fluxo de movimentação foi ocasionado pela inauguração dos novos conjuntos de auditórios multifuncionais.

Até o final de 2024, estão agendados cinco grandes eventos, sendo quatro deles congressos científicos.

O investimento do Consórcio CID, que administra o equipamento, foi de R$ 8 milhões na reforma e readequação dos espaços.

“A reforma realizada nos auditórios multifuncionais do equipamento devolveu a Pernambuco a possibilidade de resgatar a sua tradição de abrigar eventos científicos importantes para o País, fortalecendo o Estado como um dos principais destinos de turismo de feiras, convenções e negócios do Brasil. Faltava a Pernambuco um espaço que abrigasse convenções de grande porte, com relevância nacional”, afirma Cláudio Vasconcelos, CEO do Pernambuco Centro de Convenções.

Agenda

Em setembro, de 16 a 19, a nova ala de eventos receberá o 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF). A capital pernambucana voltará a abrigar o evento nacional após duas décadas. A expectativa é que o congresso receba cerca de 20 mil participantes, gerando um impacto de R$ 19 milhões na economia de Pernambuco.

A programação ocupará todos os espaços do Pernambuco Centro de Convenções – teatros, pavilhão de feiras, salas multifuncionais e a nova área de convenções.

No mês de outubro, dois grandes eventos irão atrair um grande público ao equipamento. De 11 a 15, será realizado o 36º Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia, que contará com pelo menos seis palestrantes estrangeiros e mais de 300 nomes nacionais.

Outro evento que agitará o equipamento é o “Aulão do Vigor”, comandado pelo economista e ex-BBB Gil do Vigor, no dia 20 de outubro. Será realizada uma grande revisão de assuntos para o Enem destinada a alunos de escolas públicas.

“A versatilidade das salas permite aos organizadores promover os mais diferentes formatos de eventos, dispondo os espaços de acordo com a demanda de cada congresso. A qualidade da estrutura, como isolamento acústico, iluminação e sonorização, amplia ainda mais as possibilidades de uso das áreas”, cita o gerente comercial do Pernambuco Centro de Convenções, Rodrigo Sobral.

Já em novembro, o grupo SER Educacional promove, dos dias 21 a 23, o IX Congresso Nacional Multidisciplinar de Saúde da UNINASSAU, com o tema “Saúde 360° - Desafios e perspectivas na atualidade”.

O evento abrange as áreas de biomedicina, fisioterapia, farmácia, terapia ocupacional, psicologia, odontologia, educação física, nutrição, enfermagem e medicina veterinária.

Encerrando as atividades do ano de eventos científicos, nos dias 25 a 29 de novembro, será realizado o 30º Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, que retorna ao Recife, cidade onde foi realizada a primeira edição, em 1954.

Novos auditórios

Os novos auditórios multifuncionais do Centro de Convenções compreendem dois conjuntos de salas destinadas a eventos de negócios, congressos e convenções. Cada módulo possui estrutura multifuncional, que permite aos ambientes serem usados separadamente para eventos distintos ou únicos.

O conjunto maior conta com três salas, podendo abrigar até 500 pessoas cada uma. No formato de ambiente único, a capacidade chega a 1.900 pessoas, totalizando 1.400 metros quadrados. No segundo espaço, o auditório abriga até 600 pessoas no total, somando 584 m². Todos os ambientes são climatizados.

A reforma recente também incluiu a entrada Norte, que foi reativada, e a recuperação da área de credenciamento, que conta com 17 pontos de atendimento com energia e ponto de internet.

A estrutura do Pernambuco Centro de Convenções conta, ainda, com o Teatro Guararapes Chico Science, que tem capacidade para 2.396 pessoas; o Teatro Beberibe, com 378 lugares, o mezanino, com 2,3 mil m², o Pavilhão de Feiras, com 18,6 mil m², salas de apoio e estacionamento.

