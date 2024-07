Compesa: empréstimo de R$ 1,1 bilhão é oficializado nesta segunda (29)

A- A+

Nesta segunda-feira (29), a Compesa, celebrando seus 53 anos, oficializou a contratação de um empréstimo no valor de R$ 1,1 bilhão junto ao New Development Bank (NDB), o banco do BRICS.

A assinatura do contrato aconteceu no Palácio do Campo das Princesas, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife, com a governadora Raquel Lyra.

Na ocasião, a governadora reforçou que todo investimento que vem acontecendo é uma forma séria de trabalho e de buscar o equilíbrio das contas e recursos para garantir investimento em água e tratamento de esgoto.

“É o propósito transformar a Compesa em campeã de investimento e poder levar para todo Pernambuco água, saneamento e saúde. Esses recursos se somam a outros investimentos que nós buscamos junto ao Banco do Nordeste, a Caixa Econômica Federal e está sendo prioridade para que a gente possa fazer com que o século 21 seja o século da água no nosso Estado”, pontuou a governadora.

Sobre o pagamento, Raquel enfatizou que o empréstimo internacional, apesar de mais demorado, tem um prazo de carência maior e juros reduzidos em relação à cessões feitas em bancos nacionais.

O presidente da Compesa, Alex Campos, explicou que os recursos serão destinados para permitir que mais pessoas tenham acesso à água e que diminua o volume de rodízios de abastecimento existentes em todo o Estado.

"Em Pernambuco ainda temos dois milhões de pessoas sem acesso à água, por isso, esse é um início para as inúmeras obras e esgotamento sanitário em várias cidades do estado. Uma das ações consiste na instalação de 30 estações de tratamento de água ultramodernos", explicou Campos.

O prazo para a execução das obras é de quatro anos, para que o limite seja cumprido, um plano estratégico foi montado e, em breve, será iniciado.

Para o secretário de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco, Almir Cirilo, o abastecimento de água e esgotamento sanitário são duas metas extremamente importantes no conjunto das ações de saneamento, mas que não são as únicas.

"Em relação à questão hídrica, os objetivos são enormes. Talvez em um único governo não consigamos sanar os problemas, mas estamos no caminho para começar a diminuí-las", frisou.

A representante do NDB, Raísa Leão, destacou a relevância de um contrato desse valor para uma área tão importante. "Esse é o maior contrato do NDB para uma empresa de saneamento no Brasil. Nós acreditamos que os investimentos vêm para promover um futuro mais digno, mais justo, mais inclusivo para a população do Estado", disse.

Mulheres Encanadoras

Ainda no encontro, também houve a formatura do Curso Mulheres Encanadoras, ofertado pela Prefeitura de Olinda, em parceria com a Compesa.

Claudia Roberta, moradora de Olinda e autônoma, contou que o curso serve para reforçar que a mulher pode fazer parte de qualquer profissão.

“Foram três meses para aprendermos. Espero que esse curso abra portas para trabalhos e novas oportunidades” pontuou.

