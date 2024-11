A- A+

empreendedorismo Evento celebra empreendedorismo feminino no Recife, neste sábado (23) O Encontro Xô Migalhas conta com programação de palestras e momentos de networking

Neste sábado (23), o Encontro Xô Migalhas vai celebrar o empreendedorismo feminino no Recife. A ação está marcada para acontecer no Sebrae Hall, das 8h às 12h, com palestras e programação interativa.

Com o tema "Empreendedorismo Feminino em Foco: Mulheres Transformando Desafios em Oportunidades", o evento chega em comemoração ao Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. O objetivo, segundo a organização, é reunir "mulheres inspiradoras para um dia de troca, conhecimento e conexão".

Para participar, é preciso fazer inscrição no valor de R$ 59 na plataforma oficial do Encontro Xô Migalhas no Sympla. Também é possível fazer o pagamento via chave Pix 81986020860. No dia do evento, cada participante também deverá levar 1kg de alimento não perecível.

Palestras

O evento vai ter mediação de Ana Paula Silva, coordenadora do Xô Migalhas, e terá, ainda, momentos de networking pensados para fortalecer a autoconfiança e o espírito empreendedor das participantes.

Confira, abaixo, todas as participantes das palestras.

Dany Amorim – Autoconfiança e Posicionamento

Jô Mazarollo – Gestão e Liderança

Sandra Santos – Empreendedora mais segura

Priscila Souza – Transição de Carreira

Silvana Mendonça – Competitividade: Homens X Mulheres

Karla Batista – Olhar colaborativo para negócios

Ericka Amaral – Sem limites para realizar sonhos

Claudia Molinna – Excelência nas escolhas

Tatiana Marques – Sinergia que faz a diferença

