A- A+

TRÂNSITO Mulher é atropelada por moto na Avenida Guararapes, no Centro do Recife É o terceiro sinistro de trânsito envolvendo idosos, em menos de dez dias, na área central da cidade

Uma pedestre de 71 anos foi atropelada por uma motocicleta, na manhã desta sexta-feira (22), na Avenida Guararapes, no bairro de Santo Antônio, Centro do Recife.

Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e conduzida para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby. A mulher teve fratura exposta no braço direito.

De acordo com as primeiras informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o veículo era conduzido por uma outra mulher, de 37 anos.



Com fraturas na perna esquerda, s motociclistas foi conduzida pelo serviço de resgate para o Hospital Getúlio Vargas, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.

Histórico de sinistros de trânsito no Centro do Recife

O sinistro de trânsito desta sexta-feira (22) é o terceiro na área central do Recife envolvendo idosos em menos de dez dias.



Na tarde de ontem (21), uma idosa morreu atropelada por um ônibus que fazia a linha TI CDU/ TI Joana Bezerra. O fato aconteceu na Rua Henrique Dias, no bairro da Boa Vista. Ela tentava atravessar a via.

Na quinta-feira da semana passada, dia 14, um homem também morreu, após ser atropelado por um ônibus no início da tarde, também na Avenida Guararapes. Paulo Epifânio de Souza Filho, de 63 anos, chegou a ser socorrido pelo Samu para a Unidade de Pronto Atendimento dos Torrões (UPA), mas não resistiu. Era natural de Olinda e completaria 64 anos no dia 19 de dezembro.

Veja também

RIO DE JANEIRO Copacabana: réveillon com Ivete, Anitta, Caetano e Bethânia terá também palco de música gospel