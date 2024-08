Empresa formada pelo Grupo Soma e Arezzo se chamará Azzas 2154; ações começam a ser negociadas na B3

A- A+

Seis meses, após a fusão a Arezzo o Grupo Soma, a nova empresa ganhou o nome de Azzas 2154 e sua ações começaram a ser negociadas conjuntamente na B3 nesta quinta, 1º de agosto.



Os dois gigantes do varejo são donos de marcas como Farm, Hering, Schutz e Animale, entre outras e formam a maior empresa de moda da América Latina. A operação de fusão foi feita via troca de ações.

— Temos diferença de estilo, mas não de cultura. Não somos uma empresa em que um usa terno e outro usa bermuda. Temos paixão pelas marcas. Não tem diferença e a troca tem sido positiva — disse Alexandre Birman, que liderava a Arezzo e foi indicado como CEO da nova empresa.

Na prática, a Arezzo incorporou a Soma, já que a primeira ficará com 54% da nova empresa. Já o grupo Soma terá 46% da nova companhia.



A empresa será um gigante da moda com faturamento combinado de quase R$ 12 bilhões, 22 mil funcionários e em torno de duas mil lojas, entre próprias e franqueadas, além de 34 marcas sob o seu chapéu.

Novidades para o consumidor

Birman anunciou algumas novidades já em andamento após a fusão. Entre elas está a realização de um Fashion Week Rio, em 2025. Ele disse que o calendário de moda no país está desorganizado e que os eventos acontecem em datas que não coincidem com o interesse das marcas.

— As semanas de moda de Paris, Londres, Milão acontecem na mesma semana há decadas. Estamos conversando do Paulo Borges, que organiza o Fashion Week em São Paulo, e em conjunto com a Prefeitura, para organizar um Fashion Week Rio em 2025 — explicou Birman.

Ele disse que no próximo ano a empresa vai lançar o prêmio Azzas 2154 para premiar três talentos por ano, com mentoria para as marcas crescerem. Ele disse que os detlahes do evento de moda e do prêmio estão em fase de definição, mas o foco será apoiar talentos emergentes do país na moda.

Outra novidade é que a nova empresa pretende lançar uma especie de selo Azzas Prime para os consumidores.



Na prática, o cliente que estiver nessa categoria poderá comprar um produto numa loja e trocar em outra, terá descontos em frete — ou até frete grátis — e será convidado para eventos e experiências que a marca quer proporcionar.

— Atualmente, a Reserva (uma das marcas do grupo) já tem esse conceito, inclusive com receita de assinatura, vendendo mais para quem é cliente Prime, com descontos. E pelo menos 800 mil clientes renovam a assinatura — explicou.

Birman afirmou que o início da negociação conjunta das ações é positivo para o mercado de capitais do país, que tem visto uma seca de IPOs (lançamento de novas ações) nos últimos dois anos, e tende as atrair novos investidores.



Ele disse que entre a base de acionistas da Arezzo, por exemplo, pelo menos 65% são estrangeiros, entre eles o Fundo de Pensão Canadense (Canadian Pension Plan).

