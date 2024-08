Etanol avança pela quarta semana seguida nos postos e chega a R$ 4,11, diz ANP

A- A+

O preço do etanol avançou pela quarta semana consecutiva nos postos, de acordo com pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP) divulgada nesta sexta-feira. O valor médio do litro passou de R$ 4,08 (entre os dias 14 e 20 de julho) para R$ 4,11 (de 21 a 27 de julho), mantendo o maior patamar de preços deste ano.

O valor da gasolina nos postos se manteve em R$ 6,13 na semana passada. É o mesmo patamar da semana anterior e o maior valor desde setembro do ano passado, segundo a ANP.

Assim como a gasolina, o diesel se manteve estável, interrompendo três semanas seguidas de alta. O litro médio ficou em R$ 5,95, diz a ANP.

O GLP (gás de botijão), por outro lado, caiu de R$ 103,86 para R$ 103,67.

No início do mês passado, a Petrobras anunciou reajuste no preço da gasolina nas refinarias e do GLP nas distribuidoras. No caso da gasolina, a alta foi de 7,11%, ou R$ 0,20 por litro, para R$ 3,01. Foi o primeiro reajuste feito por Magda Chambriard desde que assumiu a companhia, no mês passado .

Além da gasolina, a estatal também elevou em R$ 3,10 o preço do GLP para as distribuidoras. Com isso, o valor médio passou a ser de R$ 34,70 por botijão de 13kg.

No caso do diesel, a Petrobras não altera os preços nas refinarias desde o dia 27 de dezembro de 2023, quando a estatal anunciou queda de R$ 3,78 para R$ 3,48 no preço do litro vendido às distribuidoras.

Apesar do reajuste da Petrobras, os preços dos combustíveis seguem defasados. Segundo a Abicom, que reúne os importadores, a gasolina vendida pela Petrobras está com preço 8% menor em relação ao mercado internacional. No caso do diesel, a defasagem é de 9%.

