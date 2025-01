A- A+

PAC SELEÇÕES Famílias de Itapissuma são beneficiadas com regularização fundiária de imóveis Município de Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife, é contemplado com contrato assinado pela Perpart

A Perpart assina o primeiro contrato do PAC Seleções. O município de Itapissuma, localizado na Região Metropolitana do Recife, será contemplado com R$ 706 mil para regularização fundiária dos imóveis de 500 famílias.

A estimativa é que haja a ampliação do total de beneficiados, pois a área tem potencial para chegar a 1 mil famílias.

"Estamos muito felizes em iniciar esse trabalho em Itapissuma dentro do PAC Seleções, numa parceria do Governo Federal, Governo do Estado e município. Com o Programa Morar Bem PE e o PAC, vamos regularizar as casas de mil famílias. Essa é uma prioridade da governadora Raquel Lyra", afirma o presidente da Perpart, Francisco Amaral.

"Trazemos uma notícia boa para a população de Itapissuma, que é a regularização de casas através do PAC Seleções e do Morar Bem PE. É o primeiro contrato assinado no Estado e vamos dar dignidade para as pessoas", ressalta o prefeito de Itapissuma, Júnior de Irmã Teca, que acompanhou a visita de campo da Perpart às áreas incluídas no programa.

Em 2024, a Perpart teve seus projetos de regularização fundiária aprovados no PAC Seleções e vai receber o valor total de R$ 10 milhões para atender pelo menos 7.250 famílias em seis municípios: Itapissuma, Abreu e Lima, Bezerros, Caruaru, Jaboatão dos Guararapes e Paulista.

"Pela primeira vez, Pernambuco vai receber o aporte de R$ 10 milhões do Governo Federal, por meio do PAC Seleções, para regularização fundiária. É um importante reforço para nosso trabalho", diz o gerente-geral de Gestão de Ativos da Perpart, Nyêdson de Oliveira. Ele acrescenta que o montante de R$ 10 milhões é o teto por Estado do PAC Seleções para ações de regularização fundiária.

Todas as famílias contempladas pelo trabalho desenvolvido pela Perpart dentro do Programa Morar Bem PE vão receber o título de propriedade de suas residências gratuitamente.

O Morar Bem é a política habitacional do Governo do Estado e tem a missão de garantir moradia digna para 50 mil famílias pernambucanas até o final de 2026.

