A- A+

Inadimplência Feirão Limpa Nome oferece descontos de até 99% para mais de 253 mil CNPJs devedores em Pernambuco Com a possibilidade de parcelar o débito com desconto em até 72 vezes, a oportunidade de renegociação vai até 20 de dezembro

Mais de 253 mil CNPJs devedores em Pernambuco poderão regularizar o débito com até 99% de desconto no Feirão Limpa Nome da Serasa. Em parceria com a Febraban, a iniciativa que vai até 20 de dezembro, também estende o abatimento no valor total de dívidas ativas para as empresas devedoras no Estado. Junto aos descontos, as irregularidades financeiras também podem ser parceladas em até 72 vezes, via boleto ou PIX, facilitando a adimplência de um volume significativo de empreendimentos que se encontram no vermelho.

No recorte estadual, já foram firmados 308.403 acordos no Feirão Limpa Nome até esta terça-feira (10). A iniciativa, direcionada a CNPJs de todos os segmentos -comércio, serviço ou indústria- deve contemplar o acumulado de 787.655 dívidas provenientes de empresas e registradas na base da Serasa, os negócios que acumularem mais de uma conta em atraso também poderão reunir todas as faturas em aberto em um único acordo.

Além do número expressivo de empresas lidando com a inadimplência, a taxa de empreendedores endividados em Pernambuco também é elevada. Segundo levantamento da Serasa, 228.610 empresários têm pendências tanto no CPF quanto no CNPJ. Por isso, o Feirão oferece a possibilidade de liquidar as dívidas pessoais e empresarias de forma simultânea, permitindo a realização de um único acordo para todas as pendências financeiras existentes.

Thiago Ramos, especialista em finanças da Serasa, comenta que a adesão expressiva ao Feirão Limpa Nome demonstra que negociar dívidas em larga escala é possível, especialmente com as condições disponíveis.

“As condições deste mutirão são as melhores já vistas, ajudando o empreendedor pernambucano a superar a crise e iniciar o próximo ano com o fluxo de caixa mais saudável”, concluiu.

Veja também

Economia Governo pode fazer novos ajustes nas regras do BPC