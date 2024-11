A- A+

Impostos Fiepe realiza evento aberto ao público sobre impostos no País O Dia sem Imposto aconteceu na sede da instituição, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife

A Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe) realizou, nesta quinta-feira (31), a 7ª edição do evento gratuito Dia sem Imposto, na sede da instituição, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife.

A programação contou com palestras, exposição de produtos com e sem impostos em um minimercado, Food Park com produtos comercializados com descontos proporcionais aos valores dos impostos, além de sorteios de itens.

Segundo dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI), a carga fiscal média agregada ao setor industrial no atual sistema tributário é de 42%, o dobro da média cobrada em outros países emergentes.

Segundo Rodrigo Veloso, presidente da Fiepe Jovem, organizadora do evento, o intuito do evento “é conscientizar a população que pagamos uma grande taxa de imposto e recebemos um retorno muito baixo”.

“O objetivo é a gente trazer informação para a população e mostrar como a carga tributária do Brasil é alta em comparação a outros países, é uma carga tributária que é a maior da América Latina, uma das maiores do mundo”, acrescentou ele.

De acordo com o presidente em exercício da Fiepe, Massimo Cadorin, os impostos afetam diretamente o setor industrial.

“Os impostos sobre o consumo e a produção são um dos principais entraves ao crescimento, tornando os nossos produtos menos competitivos no mercado global. Além disso, a tributação atual afeta a capacidade de investimento das empresas, impedindo que novos projetos e inovações sejam implantados”, disse.

Segundo Cadorin, com a reforma tributária, “o Brasil dá um passo importante na direção de um sistema mais justo e eficiente”.

“A reforma que prevê a simplificação e a substituição de impostos representa uma oportunidade única para descomplicar o ambiente de negócio no País”, acrescentou.

Palestras

Os participantes acompanharam três palestras durante o evento: “A Inteligência Artificial a seu favor: como reduzir dívidas tributárias em até 70%”, com Davi Cavalcanti; “Inteligência Artificial (IA) no mundo dos negócios”, com João Paulo Magalhães; e “O Cenário Macroeconômico Atual: Oportunidades e Desafios para Investimentos em Pessoa Física e Jurídica”, com Saulo Godoy.

