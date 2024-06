A- A+

aeroporto Galeão deve fechar 2024 com quase 14,2 milhões de passageiros chegando e saindo da cidade Só de janeiro a maio, o movimento no Galeão alcançou 5,6 milhões de pessoas. Ao longo de todo o ano passado, não passou de 7,9 milhões

O segundo semestre promete ser agitado no Galeão, por conta das férias de julho, eventos como o Rock in Rio, a reunião da cúpula do G-20 e as festas de fim de ano. A expectativa da RIOgaleão é que, até o fim do ano, passem pelo Aeroporto Tom Jobim 14,2 milhões de passageiros, quase o dobro do contabilizado em 2023 (7,9 milhões) e se aproximando de 2018 (15 milhões).

Só de janeiro a maio de 2024, o movimento já alcançou 5,6 milhões de pessoas chegando e saindo da cidade.

Julho começa na semana que vem com a estimativa de circularem pelo Galeão 1,2 milhão de passageiros, sendo 887 domésticos e 382 mil internacionais. Um número que se aproxima ao dobro do mesmo mês do ano passado (619 mil). E representa a melhor marca desde julho de 2018 (1,37 milhão). Já o aumento da quantidade de voos é de 126%, em comparação com o igual período de 2023.

Nos voos internacionais, os cinco favoritos são Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile), Cidade do Panamá, Lisboa (Portugal) e Bogotá (Colômbia). Nos domésticos, as principais origens e destinos são São Paulo, Recife, Salvador, Belo Horizonte e Fortaleza.

Para receber o fluxo extra de voos e passageiros, a RIOgaleão diz que, no mês que vem, serão utilizadas até cinco posições de aviões no Terminal 1. No Terminal 2, haverá uma equipe do “Posso Ajudar” e três postos fixos de informações em área restrita. O aeroporto também disponibilizará 500 novos carrinhos de bagagem, nos Terminais 1 e 2.

