A- A+

Transição energética Gás natural é protagonista de seminário no Recife Evento realizado pela Copergás e Abegás reuniu autoridades e lideranças de todo o Brasil nesta sexta-feira (8), no Recife Expo Center

Agente transformador e primordial na transição energética, o gás natural foi tema de seminário inédito. O encontro para discutir “Gás Natural para uma Transição Energética Sustentável e Igualitária” aconteceu nesta sexta-feira (8), no Recife Expo Center.

Realizado pela pela Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás) em parceria com a Companhia Pernambucana de Gás (Copergás), o evento reuniu governantes, empresários e lideranças do setor para discutir temas como competitividade do setor de gás natural e os novos mercados emergentes. O diretor do Grupo EQM, Leonardo Monteiro, presente na ocasião, frisou quanto o assunto é pertinente e se torna, cada dia, mais essencial.

“No Grupo EQM, com nossas três unidades de produção, estamos totalmente alinhados a essa nova realidade. Estar inseridos nessa transição energética efetivamente e estar aqui para aprendermos ainda mais sobre outros modelos, é motivo de orgulho para nós e para todo o setor”, citou.

Leonardo Monteiro, diretor do Grupo EQM; Ana Luiza Ferreira, secretária de Meio Ambiente de Pernambuco; Felipe Valença, diretor-presidente da Copergás e Marcio Guiot, diretor-presidente do Porto de Suape.

Raquel Lyra, governadora de Pernambuco, participou da abertura do evento e reforçou Pernambuco como polo estratégico para a transição energética e diversos segmentos que impactam a economia do Brasil.

“Estamos trabalhando intensamente junto aos governos do Nordeste brasileiro, pois entendemos que o mundo demanda investimentos em uma transição energética sustentável. E não há lugar melhor para isso do que aqui, onde dispomos de estabilidade, segurança jurídica e condições geográficas e naturais ideais”, pontuou.

Felipe Valença, diretor-presidente da Copergás, destacou o papel do gás natural como um impulsionador para atrair novos negócios e expandir o setor industrial. "Nossa indústria precisa de uma resposta rápida para retomar o crescimento. Isso pode se estender a outras regiões, e estamos reunidos aqui para trazer novas perspectivas," afirmou.

Araripe

A governadora também tratou dos investimentos significativos na expansão da distribuição do gás, o que permitirá atender regiões mais distantes e reduzir custos para Pernambuco por meio de uma fonte de energia mais acessível, como o Polo Gesseiro do Araripe. A Copergás, em colaboração com vários órgãos do governo, está levando gás natural para a região, permitindo que as indústrias locais utilizem esse combustível na produção de gesso. Até então, a lenha era a principal fonte de energia, o que causava perdas ambientais e contribuía para a poluição.

“Já tem a primeira indústria abastecida por gás natural, iniciando uma nova era. Esse era um pleito colocado há décadas que conseguimos realizar. Desenvolvemos uma operação para levar o gás natural até lá e pretendemos expandir para todas as empresas do polo”, acrescentou a gestora.

Em negociação há alguns anos, o primeiro cliente da região do Araripe a adquirir o gás natural revelou um investimento de cerca de R$ 350 mil. Usando o serviço desde o fim do último mês, Fábio Monteiro, responsável pela SM Gesso, na cidade de Trindade, Sertão do Estado, destacou o avanço tecnológico que o processo envolve, principalmente em relação aos funcionários.

“Eles não estarão mais expostos a tanta poluição e nem a trabalho braçal. Todos tiveram treinamentos. Está sendo muito boa essa mudança. Tivemos uma diminuição no custo se tratando de logística e contamos com mais investimentos do governo para que o projeto chegue a todos”, explicou o empresário.

Além disso, Raquel falou do Programa "Morar Bem Pernambuco" em parceria com o Minha Casa Minha Vida, que está levando o gás natural a habitações, permitindo que a população de menor renda tenha acesso a uma fonte de energia mais barata e segura.

Raquel Lyra, governadora de Pernambuco, participou da abertura do evento | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

O evento

O seminário também trouxe as temáticas mais relevantes do setor divididas em três paineis. O primeiro com o tema “Gás Natural para uma Transição Energética Sustentável e igualitária – Desafios e Oportunidades para o Brasil”. Já o segundo painel lidou com a “Infraestrutura de gás natural: desafios para a expansão”. O terceiro e último debateu o tema “Ampliação da oferta e novos mercados para o gás natural e biometano”.

Veja também

MORTE Morre o ex-presidente do BC Ibrahim Eris, aos 80 anos