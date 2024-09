Geladeira com IA, air fryer-forno, ferro que não queima: confira novidades dos eletrodomésticos

A- A+

Depois de um recorde de vendas nos primeiros meses do ano, a indústria de eletrodomésticos e aparelhos portáteis está renovando o otimismo para o fim de ano. De janeiro a agosto, foram 71 milhões de unidades comercializadas, uma alta de 31,5% em relação a 2023, de acordo com dados da Eletros, a associação dos fabricantes..

Tradicionalmente, o último trimestre é o mais aquecido do setor, e a expectativa é encerrar 2024 em alta. Com a aproximação da Black Friday e o Natal, além do pagamento do 13º salário dos trabalhadores, fabricantes preparam lançamentos para atrair os consumidores. Veja as novidades:

Refrigerador com inteligência artificial

A geladeira da linha Bespoke, da Samsung, custa a partir de R$ 17 mil e tem uma câmera com IA que, em tempo real, monitora os alimentos que entram e saem da geladeira. O sistema gera avisos e alertas aos clientes.





Geladeira Bespoke da Samsung custa a partir de R$ 17 mi — Foto: Divulgação/Samsung

Roupas sem queimados

O novo ferro de passar roupas da Philips Walita, da linha PerfectCare Aqua, conta com tecnologia de caldeira, que impede que as roupas sejam queimadas. O preço é de R$ 1.639.





Ferro da Philips Walita custa R$1.639 — Foto: Divulgação/Philips Walita

Cafés de todo tipo

Cafeteiras mais modernas e que aceitam vários tipos de grãos e tipos de preparo estão na lista para o fim de ano, como Espresso Superautomática LatteGo Série 2300, que sai a R$ 3.999.



A Cafeteira Espresso Superautomática LatteGo Série 2300 sai por R$ 3.999 — Foto: Divulgação/Philips Walita



Air fryer com funções

Varejistas apostam em vendas recordes de fritadeiras elétricas como a nova linha da Philips Walita, que tem capacidade de 6,2 litros e sete funções pré-definidas. Preço: R$ 699.



A fritadeira elétrica da Philips Walita sai a R$699 — Foto: Divulgação/Philips Walita



Outra opção é a Air Fryer Oven Electrolux Experience, assinada pela chef de cozinha e apresentadora Rita Lobo. O aparelho é 5 em 1: com as funções airfry, gratinar, reaquecer, desidratar e rotisserie. O painel digital tem mais de 10 funções programadas.



Eficiência ambiental

Equipamentos com mais eficiência energética e climática também são uma aposta das marcas, como o ar condicionado Electrolux Inverter 9.000 BTUs Color Adapt Quente/Frio. O aparelho tem o gás refrigerante R32, que segundo a marca tem um impacto 67% menor ao meio ambiente comparado ao gás R410 utilizado anteriormente. O modelo também mantém a temperatura estável, tanto no verão quanto no inverno, o que permite que seja até 80% mais eficiente energeticamente. Custa R$ 2.199.

