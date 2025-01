A- A+

TECNOLOGIA Google vence decisão do Reino Unido que bloqueia multa russa maior que o PIB mundial Estimativa recente com a conversão em dólares calcula as penalidades em US$ 125 nonilhões (sendo um nonilhão o número 1 seguido de 30 zeros)

A Alphabet, controladora do Google, venceu uma decisão judicial no Reino Unido que bloqueia empresas de mídia russas de confiscarem os ativos globais do gigante de tecnologia para recuperar multas impostas por tribunais russos, que agora acumularam juros equivalentes a muitas vezes mais que a economia mundial combinada.

Ano passado, o Google buscou proteção nos tribunais do Reino Unido e dos EUA para impedir a execução das multas russas, depois de bloquear os canais do YouTube de três grupos de mídia, controlados ou pertencentes a indivíduos sancionados.

O tribunal russo ordenou que o Google restabelecesse os canais ou enfrentasse uma multa pesada que dobrava a cada semana, segundo a decisão do juiz.

Estimativa recente com a conversão em dólares calcula as penalidades em US$ 125 nonilhões (sendo um nonilhão o número 1 seguido de 30 zeros). Para se ter uma ideia, o valor de mercado do Google é de US$ 2,4 trilhões, e o PIB mundial era de pouco mais de US$ 106 trilhões no final de 2023.

O caso tornou-se um exemplo importante de como empresas multinacionais estão se vendo expostas ao sistema jurídico russo, enquanto tribunais em todo o mundo enfrentam conflitos entre si — especialmente desde a invasão em grande escala da Ucrânia. As empresas de mídia russas, incluindo uma que administra os canais de TV RT, abriram processos em vários países, como África do Sul, Espanha e Vietnã.

“Desde o final de 2023, uma estratégia coordenada de execução estrangeira foi iniciada”, disse o juiz na decisão que bloqueia a execução da multa.

Embora casos em outros países ainda estejam em estágio inicial, um tribunal sul-africano congelou marcas comerciais e ações locais do Google, mas a decisão foi posteriormente suspensa.

“Durante anos, os tribunais russos aplicaram multas sem precedentes e penalidades legais arbitrárias contra o Google em uma tentativa de limitar o acesso a informações sobre nossos serviços e como punição por nossa conformidade com as sanções internacionais contra indivíduos e organizações russas”, disse um porta-voz do Google.

Os advogados das três empresas russas — Nao Tsargrad Media, No Fond Pravoslavnogo Televideniya e Ano TV-Novosti — não comentaram imediatamente a decisão. Segundo um advogado, o Google restringiu a liberdade de expressão deles, e as penalidades foram destinadas a impor ordens judiciais para restabelecer os canais do YouTube.

Eu nem consigo pronunciar esse número, mas é provavelmente cheio de simbolismo”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres em outubro.

Veja também