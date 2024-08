Governo federal aumenta imposto sobre cigarros

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou nesta quinta-feira um decreto aumentando o imposto sobre cigarros e o preço da venda desse produto no varejo. Os novos valores passam a valer a partir de setembro.

De acordo com o texto, o IPI do "maço" e do "box" passarão a custar R$ 2,25 casa. O valor anterior era de R$ 1,50. Essa alteração vale a partir de novembro.





Já o imposto da chamada "vintena" passará a custar R$ 6,50 a partir de setembro. Até agora, eram R$ 5.

O governo não informou quanto pretende arrecadar a mais com o aumento da tributação sobre os cigarros.

Na regulamentação da Reforma Tributária, que está sendo discutida pelo Congresso Nacional, os cigarros passariam para o regime do chamado "imposto do pecado", ou seja, itens considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente passarão a ter uma cobrança extra de alíquota.

