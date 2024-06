Herdeiro de minerador de esmeraldas e pai de 12, Elon Musk tem R$ 97 bilhões para cada filho

A- A+

Elon Musk é atualmente o homem mais rico do mundo, com fortuna estimada em US$ 215,5 bilhões (equivalente a R$ 1,1 trilhão), segundo os dados em tempo real da revista Forbes.



Na segunda-feira, ele confirmou que seu 12° filho nasceu no começo do ano, após publicações americanas revelarem a existência do mais novo herdeiro do dono da SpaceX e da Tesla.

A criança, que não teve o nome nem o gênero revelados, é fruto do relacionamento de Musk com Shivon Zilis, executiva da Neuralink, outra empresa do magnata. Considerando a partilha do patrimônio entre a prole, cada filho do bilionário teria hoje US$ 17,9 bilhões (cerca de R$ 97 bilhões).

Musk é, por sua vez, herdeiro de Errol Musk, minerador de esmeraldas da África do Sul, onde nasceu. Musk é de uma família de classe alta de Pretória, e enriqueceu, inicialmente, graças ao pai.







Mais tarde, em 1999, ele fundou o banco digital “X.com”, que depois se fundiu com o Confinity de Peter Thiel para se tornar o PayPal. Musk fundou algumas empresas, incluindo a SpaceX e a Tesla, e comprou o X (ex-Twitter), em 2022.

De autodidata a imperador tech

Quando criança, na África do Sul, ele aprendeu a desenhar códigos de computador de forma autodidata e vendeu seu primeiro jogo, Blastar, por cerca de US$ 500. Após se formar na Universidade da Pensilvânia com diplomas em física e economia, ele se matriculou em Stanford, mas deixou os bancos universitários para empreender em três áreas que sempre despertaram seu interesse: internet, energia limpa e a corrida espacial.

Ele criou uma plataforma de publicação online chamada Zip2 em 1995 e a vendeu quatro anos depois por mais de US$ 300 milhões. Reinvestiu parte dos lucros para começar a X.com, um sistema de pagamento online. Depois, fundiu este negócio com outro que, na sequência, se tornou o PayPal, site de pagamentos eletrônicos que foi vendido ao eBay por US$1,5 bilhão em 2002.

Seu próximo projeto foi a SpaceX, uma empresa de foguetes de capital fechado que foi selecionada pela Nasa para assumir o papel de reabastecer a Estação Espacial Internacional. Um ano depois, ele cofundou a Tesla, a empresa que produziu o primeiro carro de passeio totalmente elétrico em 2010. Sua terceira empresa, a SolarCity, era uma fornecedora de sistemas de energia solar, que foi comprada pela Tesla em 21 de novembro de 2016.

A Tesla se tornou a montadora de carros mais valiosa do mundo em julho de 2020.

Empresas de Musk

A fabricante de carros elétricos é a principal responsável pela fortuna do bilionário. Musk tem 12% da Tesla, participação acionária que, segundo estimativa de abril da Bloomberg, valiam US$ 71 bilhões. Através de um fundo de investimentos, Musk detém 42% da empresa de lançamento de foguetes SpaceX.Nos últimos quatro anos, as ações da companhia quintuplicaram de valor.

Em abril de 2022, Musk fez uma oferta para comprar o Twitter por US$ 44 bilhões após adquirir uma participação na empresa de mídia social. Musk depois tentou desistir do negócio, mas foi forçado a levá-lo adiante sob risco de litígio. A compra foi concluída em outubro de 2022 e, em abril de 2023, ele renomeou a empresa como X.

Musk detém cerca de 74% do X. Depois que assumiu o comando da plataforma, ele fechou o capital da companhia, que deixou de ter ações negociadas em Bolsa de Valores. A Bloomberg estimou em abril deste ano que a fatia de Musk na empresa represente US$ 7 bilhões da fortuna.

Ele também é dono de The Boring Company. A empresa, com nome incomum (algo como “a companhia chata”, numa tradução livre), se dedica a projetos de infraestrutura, o mais famoso é a construção de um túnel de alta velocidade, mas cujos projetos ainda não se mostraram viáveis. Em abril, a companhia garantia US$ 3,3 bilhões de sua riqueza.

Musk ainda é dono de 70% da empresa de chips cerebrais Neuralink, o que engorda sua fortuna em cerca de US$ 2 bilhões.

Saiba mais abaixo sobre as mães dos filhos de Elon Musk:

Shivon Zilis



Shivon Zilis tem três filhos com Elon Musk — Foto: Reprodução

Shivon Zilis nasceu em Markham, em Ontario, no Canadá, e se formou em economia e filosofia na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, em 2008. Nos seus anos de estudante, ela jogou como goleira no time feminino de hóquei no gelo.

Shivon começou sua vida profissional na IBM e depois seguiu para a Bloomber Beta, um fundo de capital de risco, onde trabalhou com machine learning. Ela conheceu Musk através da OpenAI, instituição sem fins lucrativas dedicada a pesquisas no campo da inteligência artificial fundada pelo bilionário. Nela, Zilis atuou como a mais jovem diretora do conselho da instituição.

Em 2017, ela se juntou a Tesla, onde trabalhou como diretora de projetos, dedicando-se a aplicação de inteligência artificial no desenvolvimento dos carros elétricos da empresa. Atualmente, ela diretora de operações e projetos especiais da Neuralink, onde Musk é um dos CEOs. Ela é mãe do mais novo filho do bilionário e dos gêmeos Strider e Azure.

Grimes

Grimes, é mãe de dois filhos de Musk // Foto: Charles Sykes/Invision/AP/Shutterstock





A canadense Claire Boucher, mais conhecida pelo nome artístico Grimes, é mãe de dois filhos de Musk: Exa Dark Sideræl, X Æ A-12 e Techno Mechanicus. Sideræl nasceu cerca de um mês dos gêmeos de Zilis, em 2021.

O relacionamento de três anos do casal terminou em setembro daquele mesmo ano. Em entrevista feita na época, Musk afirmou que eles ainda se amam e mantém uma boa relação. Musk afirmou que o tempo que passa em trabalhos para a SpaceX e a Tesla, somados a constantes viagens internacionais estão por trás da separação.

Nascida em 1988, Grimes começou a carreira artística na cena alternativa canadense em 2009 e lançou seu primeiro álbum em 2010. A cantora é influenciada por gêneros como eletrônica, experimental e pop.

Justine Wilson



Elon Musk e Justine Wilson tiveram cinco filhos. Reprodução

A escritora canadense Justine Wilson foi a primeira mulher de Elon Musk, com quem o magnata manteve um relacionamento de 2000 a 2008. Juntos, eles passaram por um momento difícil com a morte de um primeiro filho, Nevada, com menos de 10 semanas, por síndrome de morte súbita infantil. Depois, o casal teve cinco filhos, frutos de fertilização in vitro: os gêmeos Griffin e Xavier, em 2004 e, depois, os trigêmeos Damian, Saxon e Kai, em 2006.

Justine Wilson já escreveu livros de ficção científica e terror, como "Lord of Bones", "Blood Angel", "Uninvited" e "Cristal Conection". Hoje tem 50 anos e mora na Califórnia com os cinco filhos.

