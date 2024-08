iPhones, PS5 e carros: Receita Federal realiza novo leilão; saiba como participar

A- A+

A Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil realizará, no dia 27 de agosto, um novo leilão que contará com itens como iPhones, PS5, carros, computadores e outros. As mercadorias leiloadas são produtos de apreensão ou abandono.

Os lances poderão ser feitos e acompanhados em tempo real a partir de quinta-feira (22) até o dia 26 de agosto, às 18h. Do leilão, podem participar pessoas físicas e jurídicas com CPF ou CNPJ, desde que sejam maiores de 18 anos, e que tenham conta gov.br prata ou ouro.





Ao todo, 208 lotes estão disponíveis. Entre os itens, os mais se destacam são iPhones a partir de R$ 700, PlayStation 5 a partir de R$ 600 e um Fiat Uno Mille com lances a partir de R$ 800. A lista também inclui vestuários, utensílios domésticos, bijuterias e outros.

Os lances, abertos a partir das 10h de quinta-feira, deverão ser feitos pelo Sistema de Leilão Eletrônico do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). É preciso entrar no site e clicar na categoria “Outros” e depois em “Participar de leilão eletrônico da Receita Federal”. Após isso, selecionar o edital do leilão de número 0800100/000002/2024 e escolher o lote desejado.

