A- A+

LOTERIAS Mega da Virada 2024 já tem prêmio de mais de R$ 100 milhões acumulado; entenda Maior parte do valor do prêmio vem da arrecadação com as vendas de bilhetes do próprio sorteio

Faltando menos de 100 dias para o sorteio, o prêmio da Mega da Virada 2024 já tem R$ 101.263.086,17 acumulados. O tradicional concurso especial da Mega-Sena está marcado para a noite de 31 de dezembro, último dia do ano.

A arrecadação parcial até esta quarta-feira (25) deve fazer o prêmio principal do sorteio especial bater recorde. Em 2023, a Mega da Virada teve prêmio de R$ 588 milhões, o maior valor já pago em uma loteria no Brasil. Cinco sortudos ganharam o prêmio no ano passado.

O valor de mais de R$ 100 milhões já acumulado para a Mega da Virada 2024 corresponde a uma parcela do total arrecadado em cada concurso regular da Mega-Sena ao longo do ano.

A Caixa Econômica Federal diz que a maior parte do valor do prêmio vem da arrecadação com as vendas de bilhetes do próprio sorteio.

Vale lembrar que a Mega da Virada não acumula. Ou seja, se ninguém acertar as seis dezenas, ganha que acertar cinco. Caso não haja vencedores com cinco, leva o prêmio quem acertar quatro dezenas.

A Caixa ainda não divulgou a data para o início das apostas na Mega da Virada 2024. Geralmente, os bilhetes começam a ser feitos em novembro — em 2023, as apostas tiveram início em 13 de novembro.

As apostas poderão ser feitas até 17h de 31 de dezembro. O sorteio, tradicionalmente, é realizado por volta das 20h do último dia do ano, com transmissão ao vivo nos principais canais de televisão e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Os bilhetes simples, com seis dezenas, custam R$ 5.

Bilhete da Mega da Virada, a maior loteria do Brasil (Foto: Melissa Fernandes/Folha de Pernambuco)

Maiores prêmios já pagos pela Mega da Virada

A Mega da Virada foi criada em 2009. Nos dois últimos sorteios, o prêmio principal passou dos R$ 500 milhões. Confira os maiores valores nominais dos prêmios:



1º) 2023: R$ 588,8 milhões

2º) 2022: R$ 541,9 milhões

3º) 2021: R$ 378,1 milhões

4º) 2020: R$ 325,2 milhões

5º) 2017: R$ 306,7 milhões

6º) 2019: R$ 304,2 milhões

7º) 2018: R$ 302,5 milhões

8º) 2014: R$ 263,2 milhões

9º) 2015: R$ 246,5 milhões

10º) 2012: R$ 244,7 milhões

Mega da Virada 2024: como apostar

Segundo a Caixa, o apostador tem a opção de registrar os jogos tanto em casas lotéricas quanto pela internet.

É possível escolher entre jogar individualmente ou em grupo, com as seguintes opções:

- Aposta Simples: Marque de 6 a 20 números dos 60 disponíveis no volante. O valor da aposta varia conforme a quantidade de dezenas selecionadas.

- Surpresinha: Deixe o sistema das Loterias escolher aleatoriamente os números por você. Os números gerados são revelados somente após a compra.

- Bolão: Realize apostas em grupo, preenchendo o campo específico no volante ou solicitando ajuda ao atendente da lotérica. Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso poderá ser cobrado uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

A probabilidade de acertar as seis, cinco ou quatro dezenas dos concursos da Mega-Sena varia de acordo com o tipo de aposta feita e o número de dezenas jogadas.

Com a aposta simples, de seis dezenas, a probabilidade de acertar o prêmio principal da Mega-Sena é de 1 em 50.063.860. Já para uma aposta com sete dezenas, a chance é de 1 em 7.151.980, e para uma aposta com oito dezenas, a chance é de 1 em 1.787.995.

A maior aposta que pode ser feita inclui 20 dos 60 números disponíveis na Mega-Sena. Esse bilhete custa R$ 193,8 mil e a chance de acertar o prêmio principal é de 1 em 1.292.

No site da Caixa Econômica Federal, é possível conferir a tabela com todas as chances de acertar as seis, cinco e quatro dezenas e outras informações importantes sobre a Mega-Sena — confira aqui a tabela.

Veja também

IPCA Habitação sobe 0,50% em setembro, com impacto de 0,08 p.p. no IPCA-15