'Mistério revelado': por que Steve Jobs só usava suéter preto de gola alta (e como isso gerou crise)

Navegando pela Internet e lendo artigos, entrevistas ou palestras de Steve Jobs, muitas pessoas notaram que o magnata americano sempre se vestia de maneira muito parecida em cada um de seus eventos. Seu toque único era um suéter preto de gola alta, pelo qual todos o reconheciam de longe.

Embora se possa pensar que essas fotos foram tiradas no mesmo dia e de ângulos diferentes, a verdade é que o criador da Apple gostava de usar sempre a mesma roupa modesta e casual.



Todas as suas camisas foram criadas pelo designer japonês Issey Miyake, que desenhou uniformes para os funcionários da Sony em 1981, para comemorar o 35º aniversário da marca. Essas roupas elegantes e simples chamaram a atenção de Jobs, que naquele mesmo ano assumiu o desenvolvimento dos computadores Macintosh.

Essa anedota foi revelada na biografia de Walter Isaacson em 2011, meses após a morte de Steve. O ex-CEO da Apple supostamente acreditava que o fato de todos os seus funcionários usarem o mesmo uniforme promoveria a “unidade corporativa”. Por esse motivo, pediu a Miyake que criasse algo semelhante para seus funcionários.

No entanto, a ideia não foi bem recebida pela equipe. Na verdade, foi tão mal recebido que, segundo fontes próximas aos trabalhadores na época, Jobs foi “vaiado” quando o anunciou em uma apresentação. Embora seus funcionários não gostassem do estilo de vestimenta que ele queria transmitir, Jobs ficou fascinado com o trabalho do designer.

— Pedi a Issey para fazer alguns de seus suéteres pretos dos quais eu gostava, e ele me fez uma centena deles — explicou Jobs a Isaacson, em uma entrevista à revista Forbes, recapitulada para o livro.

Segundo o biógrafo, o empresário chegou a abrir seu guarda-roupa e encontrou diversas cópias idênticas da mesma peça.

Mas Jobs não usava apenas a mesma camisa todos os dias: ele também era fã de jeans Levi's e tênis New Balance, dos quais tinha muitos em seu enorme armário.



A decisão de optar por roupas simples teve benefícios que vão além de facilitar a escolha de uma roupa pela manhã. O estilo tornou o magnata instantaneamente reconhecível e, de fato, se tornou sua marca registrada pessoal. Na verdade, muitas pessoas tentam imitá-lo no Halloween, já que é uma roupa simples e barata de usar.

Após a morte de Jobs, Miyake aposentou o design em sua homenagem, como uma homenagem ao ex-CEO da Apple. No entanto, a marca ainda tem estilos semelhantes disponíveis em seu site. Essas réplicas podem ser compradas por £ 490 em suas lojas online.

Miyake, que morreu em 2022, não era apenas o estilista do empresário americano. Entre seus clientes mais notáveis, estavam figuras como a arquiteta Zaha Hadid, designers como Jonathan Anderson e Samuel Ross, críticos de moda como Tim Blanks, Suzy Menkes e Angelo Flaccavento, galeristas como Barry Friedman, artistas como Joana Vasconcelos e Graciela Iturbide e políticos como Carmen Alborch.



Embora todos tenham sido aconselhados individualmente a criar seus trajes, quem soube revolucionar sua marca foi Steve Jobs.

