Modelo esportivo Citroën fora de linha há 50 anos recebe nova versão com design futurista

A fabricante francesa de carros de luxo DS Automobiles lançará uma nova versão do Citröen SM, que está há 50 anos fora de linha, como um carro-conceito. Segundo o jornal inglês The Sun, o veículo será uma fusão do estilo clássico dos anos 1970 com a tecnologia de ponta.

Com o marco de dez anos desde que a DS se tornou uma entidade independente, quando se separou da Citroën, o recém-revelado conceito SM Tribute homenageia o modelo original. A marca revigorou o design arrojado e seu motor Maserati V6, que saíram de linha em 1975.

De acordo com o periódico, o Citröen SM foi considerado um dos veículos mais inovadores de sua época, com faróis giratórios, direção hidráulica com assistência variável, limpadores sensíveis à chuva e freios dianteiros internos. Era um carro esportivo e também um dos mais confortáveis do mercado.

O novo conceito SM Tribute permanece fiel à silhueta elegante e baixa do cupê original, apresentando um capô longo e esculpido e uma frente bem inclinada. O automóvel tem um comprimento de 4,9 m, largura de 1,9 m e altura de apenas 1,3 m.





Seu novo design terá proteções nas rodas traseiras anti-vento, pintura retrô Gold Leaf e uma barra de luz 3D exclusiva que funciona também como um farol. O chefe de design da DS, Thierry Metroz, disse que a equipe "não queria que o design original fosse estragado".

O interior terá tecnologia futurista, com um painel de instrumentos curvo, tela de projeção para o sistema de entretenimento e volante com direção eletrônica.

