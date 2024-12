A- A+

NEGÓCIOS Mondelez estaria negociando a compra da fabricante de chocolate Hershey nos EUA Aquisição criaria uma gigante do setor alimentício, com vendas combinadas de quase US$ 50 bilhões

A Mondelez International, empresa de snacks e doces, está explorando a compra da icônica fabricante de chocolate americana Hershey Co., em um possível negócio que criaria um gigante do setor alimentício com vendas combinadas de quase US$ 50 bilhões, segundo fontes familiarizadas com o assunto.

Com sede em Chicago, a Mondelez fez uma abordagem preliminar sobre uma possível combinação, disseram as fontes, que pediram anonimato devido à confidencialidade das discussões.

Com a notícia, as ações da Hershey subiram até 19% nesta segunda-feira, marcando o maior ganho intradiário em mais de oito anos. Às 10h16 em Nova York, os papéis estavam em alta de 16%, dando à empresa um valor de mercado de US$ 41 bilhões. Já as ações da Mondelez caíram 3%, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 82 bilhões.

Não é a primeira vez que a Mondelez busca um acordo com a Hershey. Em 2016, a empresa desistiu das negociações após a fabricante de chocolates rejeitar uma oferta de US$ 23 bilhões.

A Hershey tem um valor de cerca de US$ 46 bilhões, incluindo dívidas, segundo dados compilados pela Bloomberg. Isso significa que uma aquisição da empresa, sediada em Hershey, no estado da Pensilvânia, superaria o valor do maior negócio do ano: a compra, em agosto, da Kellanova, fabricante da batata Pringles, pela Mars, dona da marca M&M's, por quase US$ 36 bilhões, incluindo dívidas.

Qualquer acordo exigiria o apoio da Hershey Trust, que detém quase todas as ações Classe B da Hershey Co., conferindo cerca de 80% do poder de voto na empresa. A Trust tem vendido lentamente algumas de suas ações da Hershey Co. para diversificar seus investimentos.





As deliberações estão em estágio inicial e não há garantia de que as discussões levarão a um acordo, disseram as fontes. Um representante da Hershey afirmou que a empresa não comenta rumores de mercado. Um porta-voz da Hershey Trust não pôde ser contatado de imediato. Um representante da Mondelez não respondeu a múltiplos pedidos de comentário.

A indústria de alimentos embalados enfrenta volumes em declínio, crescimento lento e um consumidor global enfraquecido. As empresas buscam inovação e novos mercados para impulsionar as vendas, já que os consumidores começam a resistir a aumentos de preços e a adotar hábitos mais saudáveis — uma tendência que pode levar à consolidação do setor.

A Mondelez produz biscoitos Ritz, Oreos e barras de chocolate Toblerone. A empresa está “aberta a aquisições” e possui capacidade de endividamento para fusões e aquisições, enquanto busca expandir suas divisões de chocolate, biscoitos e snacks assados, escreveram analistas da Bloomberg Intelligence em setembro. Em outubro, a Mondelez reportou ganhos do terceiro trimestre que superaram as estimativas.

Fundada no fm do século XIX, a Hershey é conhecida por suas marcas de chocolate e doces, incluindo Hershey’s Kisses, Reese’s Peanut Butter Cups e PayDay. Em novembro, a empresa expandiu seu portfólio de doces com a aquisição da Sour Strips.

Liderada pela CEO Michele Buck, a empresa enfrenta preços recordes de cacau, que recuaram de seus picos, mas permanecem significativamente elevados em relação aos anos anteriores. Os custos de açúcar também estão altos. No mês passado, a Hershey reduziu sua previsão de crescimento de vendas líquidas e lucros, já que os consumidores, afetados pela inflação, controlam seus orçamentos.

Veja também

CONCURSO PÚBLICO Correios divulgam locais de prova de concurso do próximo domingo (15)