Motores elétricos e turbogeradores: novo avião híbrido é revelado em tamanho real

A- A+

A Heart Aerospace, fabricante sueca de aeronaves, revelou o avião híbrido-elétrico ES-30 em tamanho real. O modelo, que realizará seu primeiro voo no segundo trimestre de 2025, tem uma autonomia de até 200 km no “modo elétrico” e 400 km no “modo híbrido”.

O avião pode transportar até 30 passageiros e, segundo o portal Olhar Digital, foi quase inteiramente construído dentro das instalações da Heart Aerospace, em Gotemburgo, na Suécia. Além de ter uma cabine espaçosa com três assentos, o avião também possui um banheiro e uma cozinha.





O ES-30 tem quatro motores elétricos e dois turbogeradores, que são ativados em casos que demandam um impulso adicional em rotas maiores.





O modelo Heart Experimental 1 (Heart X1) possui 32 metros de comprimento e, inicialmente, vai ser usado pela empresa para testar “operações de carregamento, taxiamento e procedimentos de retorno”.

Agora, a empresa se prepara para a próxima etapa do desenvolvimento do avião híbrido-elétrico ES-30: a construção do Heart X2, protótipo de pré-produção que deve aprimorar ainda mais os métodos aprendidos com o Heart X1.

Veja também

TECNOLOGIA Pixel 9 Pro e Watch 3: Novo celular e relógio do Google valem a pena? Veja prós e contras