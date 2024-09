MPE Week: Banco do Brasil anuncia novidades para estimular micro e pequenas empresas

A- A+

O Banco do Brasil iniciou, na última segunda-feira (16), a MPE Week, uma iniciativa anual que visa estimular os negócios de micro e pequenas empresas.



As novidades deste ano foram apresentadas em evento de lançamento, e prometem soluções que atendem às necessidades dos microempreendedores brasileiros.





A MPE Week é uma estratégia beyond banking do Banco do Brasil, que oferece uma plataforma digital para conectar empresas a consumidores em todo o país.



Assim, empreendedores podem criar vitrines virtuais para apresentar produtos e serviços, expandir negócios, conquistar novos clientes, aumentar o engajamento digital e até se lançar no mercado de vendas online.

O BB usa a inteligência analítica, para definir o comportamento dos clientes pessoa física e as necessidades dos clientes pessoa jurídica, integrando demandas e ofertas em uma plataforma de e-commerce, iniciando, assim, uma jornada de compra e venda.



É como uma grande loja virtual para os mais de 80 milhões de clientes do Banco do Brasil, incentivando a compra em pequenos negócios e fortalecendo a economia local.

Plataforma digital promete unir clientes e empreendedores de todo o Brasil (Foto: Divulgação/Banco do Brasil)

Novidades na MPE Week:

Venda com checkout integrado: processo de compra facilitado com a integração do BB Pay, que garante segurança, praticidade e agilidade nas transações.



A ferramenta permite a empreendedores e empresas oferecerem diversas formas de pagamento aos seus clientes, como Pix, cartão de crédito, financiamento no App BB e checkout direto no e-commerce via API.

Busca por geolocalização: os compradores podem localizar facilmente promoções em suas proximidades, através da funcionalidade “Ofertas Perto de Você”.

Compartilhamento direto de lojas: os empreendedores podem divulgar suas lojas diretamente nas redes sociais, ampliando sua visibilidade.

Cartão MEI

Destaque também para o Cartão MEI, direcionado exclusivamente a microempreendedores individuais (MEIs). Oferece anuidade zero e parcelamento de compras, facilitando o controle financeiro e o fluxo de caixa.



O cartão também simplifica o pagamento de contas e possibilita o parcelamento de faturas.

O Cartão MEI também oferece capacitação empreendedora gratuita por meio da Liga PJ. Os clientes também têm acesso à plataforma Universo Ourocard, onde podem ganhar prêmios ao participar de desafios e jogos.

Segundo o gerente geral da Unidade Clientes MPE do Banco do Brasil, Marcelo Gomes, a MPE Week e o Cartão MEI são iniciativas que reforçam o compromisso da instituição com o mercado das micro e pequenas empresas.





“O Banco possui uma base de 3,1 milhões de clientes MPE. Com 4,4 mil pontos de atendimento PJ no país, incluindo 215 agências exclusivas para relacionamento com MPEs, possuindo a maior rede especializada e capacitada de atendimento e relacionamento para esses clientes, contando com mais de 7,2 mil profissionais dedicados”, resume.

Serviço

De 16 a 30 de setembro, as empresas podem cadastrar suas ofertas na página mpeweek.bb.com.br.

De 7 a 31 de outubro, os consumidores poderão aproveitar as promoções oferecidas pelas empresas participantes



Mais informações:

mpeweek.bb.com.br

