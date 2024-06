Musk admite ter desviado para o X chips de IA produzidos pela Nvidia para a Tesla

A- A+

Elon Musk confirmou em uma série de postagens na rede X que desviou chips de inteligência artificial originalmente destinados à Tesla para outras empresas nas quais também é executivo-chefe: X (antigo Twitter) xAI.

Nas mensagens publicadas hoje, Musk escreveu que a Tesla não tinha onde colocar os chips da Nvidia para que pudessem ser ligados. A CNBC informou anteriormente que o bilionário redirecionou 12.000 unidades de processamento gráfico H100 da fabricante de chips, originalmente destinadas à Tesla, para a X, citando um memorando de dezembro da Nvidia.

Em outro e-mail enviado no final de abril e visto pela CNBC, os executivos da Nvidia disseram que Musk fez declarações durante as conferências de analistas da Tesla e da X que contradiziam as ordens à fabricante de chips.

O executivo-chefe da Tesla disse em uma teleconferência em 23 de abril que cerca de 35.000 dos processadores H100 da empresa estavam ativos e que ele esperava que a fabricante de veículos elétricos tivesse cerca de 85.000 em operação até o final do ano. Em 28 de abril, escreveu no X que a Tesla gastará cerca de US$ 10 bilhões este ano em inteligência artificial.

Em uma de suas postagens de hoje, Musk deu a entender que a Nvidia não seria capaz de rastrear todo o dinheiro que a Tesla está gastando em IA este ano e que cerca de metade de seus gastos serão internos. A empresa está trabalhando em seu próprio supercomputador como parte de esforços mais amplos para desenvolver a tecnologia de condução autônoma.

Ela também está comprando sensores para todos os seus veículos, independentemente de os consumidores pagarem mais por seu sistema de assistência ao motorista mais avançado.

“Minha melhor estimativa atual para as compras da Nvidia pela Tesla está entre US$ 3 bilhões e US$ 4 bilhões este ano”, escreveu Musk.

Após a reportagem da CNBC, as ações da Tesla apagaram os ganhos do início da terça-feira e fecharam em queda de 0,9%. As ações caíram cerca de 30% este ano.

Os planos de Musk para desenvolver a IA na Tesla estão sob crescente escrutínio desde que ele ameaçou, em janeiro, levar esse trabalho para outro lugar, a menos que lhe fosse concedida uma participação de controle de cerca de 25% na fabricante de veículos elétricos.

Poucas semanas depois de fazer essa exigência, um tribunal de Delaware derrubou o pacote de remuneração de Musk que lhe teria concedido dezenas de bilhões de dólares em opções de ações e aumentado sua participação na montadora. Os acionistas da Tesla votarão novamente sobre o acordo de remuneração em sua reunião anual em 13 de junho.

Musk ordenou as maiores demissões da história da Tesla este ano e está apostando alto no desenvolvimento de veículos autônomos. Embora ele venha explorando a ideia de oferecer um serviço de táxi autônomo há anos, a Tesla ainda não implementou grande parte da infraestrutura necessária, nem obteve aprovação regulatória para testar robôs-taxi em vias públicas.

O bilionário adquiriu a X, empresa anteriormente conhecida como Twitter, por US$ 44 bilhões no final de 2022 e fundou a xAI no ano seguinte. As duas empresas estão intimamente ligadas, com Musk dizendo no final do ano passado que os investidores da X terão 25% da xAI. No fim de maio, a xAI anunciou que havia feito uma captação de US$ 6 bilhões.

