Mutirão da Casa Própria acontece a partir desta sexta-feira (22) com descontos na compra de imóveis

Mutirão da Casa Própria oferece descontos na compra de imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida e Morar Bem desta sexta-feira (22) até 1º de dezembro. Além de preços mais baixos, o evento vai promover consultas de financiamento, análise e aprovação de crédito na hora com representantes da Caixa Econômica Federal, facilitando a adesão dos interessados.

Para auxiliar na escolha dos imóveis, corretores especializados também farão parte da iniciativa para garantir um atendimento personalizado na hora da compra da sonhada casa própria, os profissionais irão fornecer orientações específicas para direcionar os clientes a melhor opção de acordo com a renda familiar de cada cidadão.

“O Mutirão da Casa Própria Hub Nogueira tem como principal objetivo facilitar o acesso da população à compra de imóveis, oferecendo condições de subsídio que tornam o sonho da casa própria mais acessível e real. Clientes com renda familiar a partir de um salário-mínimo, terão acesso a descontos imperdíveis, além de inúmeras possibilidades para saírem do aluguel. São opções em Candeias, Paulista, Curado, Olinda, Imbiribeira, Camaragibe, Dois Carneiros, São Lourenço e Várzea”, destaca Paula Carolina, CPO do Hub Nogueira.