NEGÓCIOS Nelson Tanure avança na compra da rede Dia e mira expansão no varejo nacional com Pão de Açúcar Oferta já foi compromissada, segundo fontes

O empresário Nelson Tanure está comprando a rede de supermercados Dia, com 246 lojas no Estado de São Paulo. A oferta já está compromissada, de acordo com fontes. Embora ainda não tenha um valor fechado, estima-se que o negócio possa girar em torno de R$ 1 bilhão, a depender do volume de estoques.

Nos planos do empresário, está ainda uma possível união com o GPA, que comanda as redes Pão de Açúcar e Extra, além das marcas exclusivas Qualitá, Taeq e Club des Sommeliers. Ao todo, a rede conta com mais de 700 lojas físicas espalhadas pelo país.

Segundo fontes, o valor final a ser pago pelo empresário será fruto de uma avaliação a ser elaborada por uma empresa terceira independente. Para isso, será feita uma tomada de propostas com três empresas. Só depois dessa fase é que a aquisição será concluída.

Nos planos de Tanure está a criação de uma rede nacional robusta para concorrer em todo o Brasil. Ele já contratou executivos para assessorá-lo na operação. Segundo uma fonte, o empresário aguarda um posicionamento do Cade e dos franceses do Grupo Casino, que comandam a rede dona do Pão de Açúcar.

O GPA tem ações negociadas na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. O Casino tem 22,5% dos papéis, a diretoria outros 5,6% e o restante (71,8%) está nas mãos de minoritários.

Em recuperação judicial, a rede Dia, que pertencia ao grupo espanhol de mesmo nome, foi vendida para o fundo Lyra II. A empresa iniciou as operações no Brasil em 2001.

Em setembro deste ano, os credores aprovaram o plano de recuperação judicial. A empresa tem uma dívida de R$ 1,1 bilhão, sendo a maior parte com fornecedores de mercadorias. O passivo com os bancos, como Santander, Banco do Brasil e Daycoval, soma R$ 268 milhões. Nesse período, a rede fechou 343 lojas e três centros de distribuição.

Segundo o jornal "Valor Econômico", o empresário Nelson Tanure pretende comprar a rede através de um de seus fundos, chamado Arila.

Procurados, Tanure, GPA e Dia não se manifestaram. O Cade afirmou que "não há edital publicado sobre a operação até o momento.

Tanure é um empresário conhecido por investir em empresas com dificuldades financeiras. Na década passada, foi um dos principais investidores da Oi e recentemente se tornou acionista relevante na Light, concessionária de energia do Rio.

