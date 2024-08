Neoenergia oferece desconto na conta de luz na troca de materiais recicláveis; saiba como participar

A- A+

A Neoenergia Pernambuco está promovendo uma mobilização para a coleta de resíduos na Região Metropolitana do Recife, por meio do Projeto Vale Luz. Até o próximo dia 30, a distribuidora de energia elétrica estará visitando 13 comunidades com um esquema especial de atendimento itinerante, além de recolher materiais recicláveis em 60 condomínios e operar em 5 pontos fixos. O objetivo é incentivar a troca de resíduos por descontos na conta de energia e contribuir para a preservação ambiental.

“O Vale Luz é um dos projetos de eficiência energética mais exitosos na Neoenergia Pernambuco. As pessoas estão entendendo que precisam preservar o meio ambiente de forma ativa, e ainda podem ganhar o benefício do desconto na conta. Além do meio ambiente, a iniciativa ainda contribui com o uso eficiente da energia e com a economia doméstica dos nossos clientes. Muitas famílias no Estado não pagam energia há vários meses devido aos descontos concedidos pelo projeto”, afirmou o supervisor de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, Artur Costa.

Os resíduos recolhidos pelo Projeto Vale Luz são vendidos às indústrias, e o valor obtido é convertido em desconto direto na conta de energia dos clientes. A iniciativa é uma forma de estimular a economia circular e reduzir os impactos ambientais dos resíduos.

A operação inclui a presença das máquinas Retorna Machines, que estarão funcionando com menor periodicidade para a coleta dos materiais, mas com a meta de operar com capacidade máxima diariamente. Além dos pontos fixos, o projeto conta com 9 máquinas de autoatendimento espalhadas em diversos locais, incluindo shoppings e centros comerciais, para facilitar a reciclagem de latas, garrafas PET e outros materiais.

Os pontos fixos do Vale Luz são:

- Posto Arrecife: Av. Pres. Dutra, 451, Ibura, Recife (Segunda a Sábado).

- Container Jaqueira: Praça Souto Filho, s/n - Jaqueira, Recife (Terça a Domingo).

- Container Neoenergia Madalena: Rua Carlos Gomes, 50 - Madalena, Recife-PE (Segunda a Sexta).

- Container Várzea: Rua João Francisco Lisboa, 385, ao lado do Hub Plural.

- Hiper Cordeiro Limoeiro: PE-050, 295, Limoeiro (Segunda a Sábado).

Pontos de Autoatendimento

As Retorna Machines estão localizadas em:

- Ferreira Costa: Rua Cônego Barata, 275 - Tamarineira, Recife.

- Ferreira Costa: Av. Mal. Mascarenhas Morais 2967, Recife-PE.

- Casa Zero: Rua Bom Jesus, 227 - Centro, Recife-PE.

- Shopping Camará: R. Manoel Hónorato da Costa, 555 - Vila da Fábrica, Camaragibe-PE.

- Shopping Boa Vista: Rua do Giriquiti, 48 - Boa Vista, Recife-PE.

- Shopping Recife: Rua Padre Carapuceiro, 777 - Boa Viagem, Recife-PE.

- Shopping Patteo Olinda: R. Carmelita Muniz de Araújo, 225 - Casa Caiada, Olinda-PE – Piso L3.

- Shopping Rio Mar: Av. República do Líbano, 251 - Pina, Recife-PE – Piso Térreo.

- Shopping Guararapes: Av. Barreto de Menezes, 800 - Piedade, Jaboatão dos Guararapes.

Materiais Aceitos

O projeto aceita uma ampla gama de materiais recicláveis, incluindo papel, plásticos, metais, vidro, óleo vegetal, eletrônicos e baterias automotivas. Para participar, os clientes devem separar os resíduos por tipo, garantir que estejam limpos e secos, e levar até um dos pontos de coleta.

Resultados e Benefícios

Somente no primeiro semestre de 2024, o Projeto Vale Luz recolheu cerca de 550 toneladas de materiais recicláveis, gerando R$ 295.566,77 em descontos nas contas de energia dos clientes. Essa iniciativa não apenas proporciona economia para os participantes, mas também contribui para a descarbonização da economia e o uso racional dos recursos naturais.

Para saber mais sobre a programação semanal das ações itinerantes e outros detalhes, os clientes podem acessar o site oficial da Neoenergia Pernambuco.

Veja também

BRASIL Resorts com cassino poderão gerar até 1 milhão de empregos diretos e indiretos, estima ministro