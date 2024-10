A- A+

Recife e Região Metropolitana Nossa Senhora Aparecida: confira o que abre e o que fecha na RMR no feriado deste sábado (12) Comércio do Centro abrirá de forma facultativa

Neste sábado (12) é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Na data, feriado em todo o País, também é comemorado o Dia das Crianças.



O feriado nacional altera o funcionamento do comércio do Centro do Recife, que abrirá de forma facultativa, segundo informou a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL). Já os shoppings vão operar em horário especial.



Saiba o que abre e o que fecha no Recife e Região Metropolitana:

Comércio do Centro do Recife e bairros

De acordo com a CDL, apesar de o funcionamento ser facultativo, das 9h às 15h, os comerciantes do bairro de São José, na área central da capital pernambucana, estão se mobilizando para abrir as lojas no dia 12 de outubro, especialmente as que são dos segmentos diretamente ligados ao público infantil.



“Quem deixou para a última hora, pode aproveitar para comprar o presente das crianças no próprio sábado, quando as lojas no Centro estarão funcionando das 9h às 15h. Os shoppings também irão funcionar em horário especial”, afirmou o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), Fred Leal.

Shoppings

Recife

- RioMar Shopping - 12h às 21h;

- Shopping Boa Vista - 11h às 19h;

- Shopping Recife - 12h às 21h;

- Shopping Tacaruna - 12h às 21h;

- Plaza Shopping - 12h às 21h;

- Shopping ETC - 12h às 18h;

- Shopping de Afogados - 9h às 19h.



Olinda

- Shopping Patteo Olinda - 12h às 21h

Paulista

- Paulista North Way Shopping - 9h às 22h

Camaragibe

- Camará Shopping - 12h às 21h

Jaboatão dos Guararapes

- Shopping Guararapes - 9h às 22h

Cabo de Santo Agostinho

- Shopping Costa Dourada - 9h às 22h

Igarassu

- Shopping Igarassu - 12h às 20h

Moreno

- Recife Outlet - 9h às 21h



Carpina

- Shopping Carpina - 10h às 22h



Caruaru

- Shopping Difusora - 11h às 20h



Vitória de Santo Antão

- Vitória Park Shopping - 12h às 20h



Petrolina

- River Shopping - 12h às 20h.

Parque Dois Irmãos

Neste sábado, 12 de outubro, o Parque Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife, funcionará das 9h às 16h, com uma programação especial em celebração ao Dia das Crianças.



O zoológico funcionará das 9h às 17h. O valor da entrada inteira é R$ 5, já a meia é R$ 2,50. O acesso para crianças com até 5 anos é gratuito.



Confira a programação clicando aqui.

Prefeitura do Recife

Além da programação especial para o Dia das Crianças ofertada pela Prefeitura do Recife, a Ciclofaixa de Turismo e Lazer será uma opção para aproveitar o feriado.



Funcionando em dobro neste fim de semana - no sábado (12) e no domingo (13) -, a ciclofaixa estará disponível das 7h às 16h, oferecendo uma rota que conecta mais de 30 bairros ao Marco Zero, no Bairro do Recife, integrando-se às ciclovias existentes na cidade.

Veja também

Sustentabilidade Governo de Pernambuco inicia operação de ônibus elétrico em rota turística entre Recife e Olinda