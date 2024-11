A- A+

japão Novo sanduíche do Burger King terá hambúrguer de arroz; mas só no Japão O Kyoto Whooper, lançado nesta sexta-feira com exclusividade, traz também um hambúrguer de carne bovina grelhado na brasa e um molho especial de gengibre

A Burger King está lançando nesta sexta-feira, no Japão, o Kyoto Whopper, que tem tudo para surpreender o mundo. Isso porque levará, nada mais nada menos, do que arroz em sua composição.

O novo sanduíche exclusivo combina um hambúrguer 100% de carne bovina grelhado na brasa com um inovador hambúrguer especial de arroz, coberto com um molho especial de gengibre, além de alface fresca, tomate e cebola.

O hambúrguer especial de arroz é elaborado com uma mistura de arroz branco colhido em 2024 e arroz integral. Para elaborar o molho do novo sanduíche foram utilizados os seguintes ingredientes: molho de soja, que tem o sabor unami — considerado o quinto sabor do paladar humano para os japoneses — e quatro tipos de dashi (típico caldo japonês com o peixe bonito, lascas de cavala, cogumelos shitake e alga marinha). O molho é infundido com quatro especiarias tradicionais japonesas (pimenta malagueta assada, pimenta japonesa, gengibre e casca de frutas cítricas secas).

O Kyoto Whooper, desenvolvido em parceria com a tradicional empresa de arroz de Quioto, a Hachidaime Gihey, estará à venda somente no Japão por tempo limitado e traduz o compromisso das duas empresas com a tradição, o sabor e a qualidade artesanal.

