Nvidia lança software e serviços para impulsionar a rápida adoção da IA pelas empresas

A Nvidia, a fabricante de chips mais valiosa do mundo, anunciou uma série de atualizações em suas ofertas de software com o objetivo de facilitar o uso da inteligência artificial generativa por uma variedade maior de empresas.

A empresa de chips lançou oficialmente o que chama de NIMs, ou microsserviços de inferência da Nvidia, que são pacotes de software que cuidam de muitas das questões logísticas necessárias para usar a IA para uma finalidade específica.

A IA generativa, a tecnologia por trás dos chatbots, do reconhecimento de voz e de outras interações automatizadas entre humanos e computadores, geralmente exige a coordenação de várias peças de hardware, software e recuperação de informações.

Muitas empresas não têm a expertise necessária, então a Nvidia está tentando fazer isso por elas, mediante o pagamento de uma taxa.

O fundador e CEO da Nvidia, Jensen Huang, apresentou as últimas ofertas de sua empresa na segunda-feira, na conferência Siggraph, em Denver. Ele está na conferência de tecnologia gráfica - a mais recente em uma série de aparições em eventos públicos - buscando persuadir o maior número possível de setores a começar a usar sua tecnologia e tornar a IA difundida na economia.

A expectativa é que suba ao palco da conferência com o CEO da Meta Platforms., Mark Zuckerberg.

Os chips da Nvidia se tornaram fundamentais para o aumento na construção de novos sistemas que estão sendo implantados para dar suporte à computação em inteligência artificial. A receita da empresa dobrou no ano passado e está a caminho de dobrar novamente no ano fiscal atual.

O software e os serviços estão incluídos em seu produto Nvidia AI Enterprise, que custa US$ 4.500 por processador gráfico usado por ano. O software e os serviços são projetados para funcionar no hardware da Nvidia.

“O Nvidia NIM é uma solução abrangente para a implantação de IA generativa simplificada para desenvolvedores, mas criada para aplicações em larga escala”, disse Kari Briski, vice-presidente de gerenciamento de produtos da Nvidia para kits de desenvolvimento de software de IA e HPC.

A Nvidia havia disponibilizado cerca de 100 dos microsserviços de inferência em versão preliminar e agora está lançando versões completas.

Por exemplo, os serviços da Getty Images Holdings estão recebendo uma melhoria na geração de imagens em alta resolução ao tornar o software mais eficaz na compreensão de comandos de texto. O gerador de imagens tridimensionais Edify da Shutterstock está entrando em operação com a capacidade de responder a textos ou imagens.

De acordo com a Nvidia, a maior parte da IA é usada por profissionais do conhecimento para ajudar nas tarefas digitais. Para que a IA generativa entre em circulação de forma mais ampla, a Nvidia está fornecendo software e serviços que permitirão, por exemplo, que os usuários do headset Vision Pro da Apple criem mundos virtuais.

Os chamados gêmeos virtuais serão usados para tarefas como o treinamento de computadores robóticos para que atuem mais como humanos, eliminando a necessidade de os desenvolvedores fazerem isso manualmente, disse a Nvidia.

