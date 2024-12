A- A+

Loterias Oito apostas acertaram as seis dezenas da Mega da Virada; nenhuma foi do Nordeste Os sortudos apostaram nas cidades de Brasília (DF), Nova Lima (MG), Curitiba (PR), Pinhais (PR), Osasco (SP) e Tupa (SP); Concurso arrecadou um total de R$ 2.490.296.805,00

O sorteio do concurso 2810 da Mega da Virada, da Caixa Econômica Federal, nesta terça-feira (31), contou com oito acertadores das seis dezenas, nenhum da Região Nordeste. Os sortudos apostaram nas cidades de Brasília (DF), Nova Lima (MG), Curitiba (PR), Pinhais (PR), Osasco (SP) e Tupa (SP).



A Mega da Virada 2024 arrecadou um total de R$ 2.490.296.805,00. O sorteio contou com uma premiação de R$ 635.486.165,38 este ano, valor recorde na história do prêmio, com as seguintes dezenas sorteadas: 50 - 17 - 29 - 57 - 01 - 19.

Ao todo, 2.201 apostadores acertaram a quina e 190.779 faturaram a quadra.

Confira os detalhes da premiação:

6 acertos

8 apostas ganhadoras, R$ 79.435.770,67

5 acertos

2.201 apostas ganhadoras, R$ 65.895,79

4 acertos

190.779 apostas ganhadoras, R$ 1.086,04

Detalhamento

BRASILIA - DF

2 apostas ganharam o prêmio para 6 acertos

NOVA LIMA - MG

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

CURITIBA - PR

2 apostas ganharam o prêmio para 6 acertos

PINHAIS - PR

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

OSASCO - SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

TUPA - SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

