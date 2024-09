OpenAI lança novo modelo de IA capaz de "raciocinar" em questões complexas. Veja como funciona

A- A+

A OpenAI lançou nesta quinta-feira um novo modelo de inteligência artificial conhecido internamente como "Strawberry", capaz de realizar algumas tarefas de raciocínio humano. O projeto sinaliza a busca da empresa por manter-se no topo de um mercado altamente competitivo.

O novo modelo é chamado "o1" e foi projetado para que o sistema dedique tempo ao cálculo da resposta antes de responder às consultas dos usuários, segundo informou a empresa em postagem em seu blog.

Com esse modelo, as ferramentas da OpenAI devem ser capazes de resolver problemas de múltiplas etapas, incluindo questões complexas de matemática e programação.

“Como um modelo inicial, ele ainda não possui muitos dos recursos que tornam o ChatGPT útil, como navegação na web para obter informações e upload de arquivos e imagens”, disse a empresa. “Mas para tarefas complexas de raciocínio, representa um novo nível de capacidade de IA. Diante disso, estamos reiniciando a contagem para 1 e nomeando esta série como OpenAI o1”, informou.

Como utilizar o novo o1 da OpenAI?

Uma versão prévia do modelo está disponível no ChatGPT a partir desta quinta-feira, mas apenas para usuários que pagam o plano Plus ou Team. A Bloomberg já havia relatado que a empresa poderia lançar o novo modelo ainda esta semana.

O anúncio ocorre enquanto a OpenAI busca levantar bilhões em financiamento e enfrenta uma competição crescente na corrida para desenvolver sistemas de IA cada vez mais sofisticados.

A OpenAI não é a única empresa trabalhando nessas capacidades; concorrentes como Anthropic e Google também destacaram habilidades de “raciocínio” com seus modelos avançados de IA.

Para que servirá o o1?

O modelo o1 deverá fornecer melhores respostas para temas como programação, inglês e matemática. O sistema também resolve palavras cruzadas simples.

"A próxima atualização do modelo tem desempenho semelhante ao de alunos de doutorado em tarefas desafiadoras de benchmark em física, química e biologia (...) Em um exame de qualificação para a Olimpíada Internacional de Matemática (IMO), o GPT-4o resolveu corretamente apenas 13% dos problemas, enquanto o modelo de raciocínio o1-preview pontuou 83%", disse a empresa.

Noam Brown, cientista pesquisador da OpenAI, disse que a empresa está lançando o modelo prévio, em parte, para entender como as pessoas o utilizam e onde ele precisa ser aprimorado.

Como funciona o o1?

A experiência de usar o sistema atualizado da OpenAI será um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas com o ChatGPT.

Antes de responder ao comando do usuário, o novo software fará uma pausa de alguns segundos

Nos bastidores, de forma invisível ao usuário, o sistema considera vários comandos relacionados

Em seguida, a IA resume o que parece ser a melhor resposta. Essa técnica é chamada de “encadeamento de pensamento” (chain of thought prompting).

A OpenAI tem trabalhado para fazer com que os computadores realizem ações de múltiplas etapas há algum tempo.

Em maio de 2023, por exemplo, a empresa publicou um post no blog e um artigo de pesquisa sobre seus esforços para melhorar a capacidade dos sistemas de IA de resolver problemas matemáticos.

A empresa treinou um modelo recompensando-o por cada etapa correta no processo de solução de um problema, em vez de apenas recompensá-lo por gerar uma resposta precisa.

