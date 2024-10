A- A+

beleza 4º Outlet da Beleza chega ao Shopping RioMar, no Recife, neste sábado (19) Edição deste ano contará com a presença de aproximadamente 100 marcas expositoras, com expectativa de reunir mais de 15 mil visitantes

A 4ª edição do Outlet da Beleza, evento voltado para profissionais e entusiastas do meio estético, chega ao shopping RioMar, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, neste sábado (19).



O evento, que segue até terça-feira (22), tem apoio do Sebrae, com expectativa de reunir mais de 15 mil visitantes.

A edição deste ano conta com aproximadamente 100 marcas expositoras, que trazem uma variedade de novidades para o cuidado dos cabelos.



O estande fica montado no piso L3 do mall, das 12h às 22h, exceto no domingo (20), quando a feira vai até as 21h. A entrada é gratuita.

Entre os destaques, estão a Noiva Extreme, que já lançou a sua nova progressiva; "Meu Xodó", à base de cana-de-açúcar; e a Prohall, confirmada com produtos profissionais, orgânicos e cruelty-free, incluindo o finalizador "Intense Summer", com proteção UV.

O evento tem ainda a presença de caravanas de diversas cidades pernambucanas e estados vizinhos.

“Este evento não é apenas uma oportunidade para os visitantes descobrirem novos produtos e serviços, mas também um espaço fundamental para fortalecer a rede de contatos e fomentar novos negócios no setor de beleza”, disse a diretora da Autonor Empreendimentos, Bruna Miranda.

Veja também

REDES SOCIAIS X muda regras para usar dados de usuários no treinamento de IA e compartilhar com terceiros