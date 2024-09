Pela primeira vez, Volkswagen pode fechar fábricas na Alemanha para cortar custos

A- A+

Pela primeira vez em sua história, a montadora Volkswagen AG está cogitando o fechamento de fábricas na Alemanha para reduzir despesas. Seria o primeiro fechamento de fábrica na Alemanha nos 87 anos de história da empresa.

As possíveis medidas, direcionadas à sua principal marca de automóveis, bem como a outras operações do grupo, incluiriam o fim do pacto da empresa com os sindicatos para manter os empregos seguros até 2029, disse a companhia nesta segunda-feira.





"O ambiente econômico tornou-se ainda mais difícil e novos atores estão pressionando na Europa", disse o CEO do Grupo Volkswagen, Oliver Blume, em um comunicado. "A Alemanha como local de negócios está ficando para trás em termos de competitividade."

Um conflito trabalhista representaria um grande desafio para o CEO — que também dirige a marca de carros esportivos Porsche — já que confrontos sindicais anteriores levaram à saída de vários de seus predecessores.

A empresa tem buscado cortar custos em sua marca de automóveis Volkswagen devido à queda nas margens de lucro. Isso tem sido difícil devido à lentidão na transição para veículos elétricos e à diminuição dos gastos dos consumidores.

A chefe do comitê que representa os trabalhadores no Conselho de Administração da empresa, Daniela Cavallo, disse que a direção da VW havia falhado. Reuniões haviam mostrado que a principal marca da empresa, que fabrica os modelos Golf e Tiguan, poderia registrar prejuízos, de acordo com um comunicado separado.

A empresa planeja fechar pelo menos uma fábrica de grande porte de automóveis e um centro de componentes na Alemanha, disse ela, além de abolir os acordos salariais.

A VW emprega cerca de 650 mil trabalhadores em todo o mundo, quase 300 mil deles na Alemanha. Metade dos assentos no conselho de supervisão da empresa é ocupada por representantes dos trabalhadores, e o estado alemão da Baixa Saxônia, que detém uma participação acionária de 20% na empresa, geralmente se alinha com os sindicatos.

Confrontos anteriores com sindicatos encerraram ou encurtaram os mandatos de altos executivos como o ex-diretor-geral Bernd Pischetsrieder, o ex-chefe da marca VW Wolfgang Bernhard e Herbert Diess, antecessor de Blume como CEO. Os três tentaram aumentar a eficiência, especialmente nas operações domésticas da Volkswagen na Alemanha.

