NEGÓCIOS De olho no Brasil, Lufthansa tem reunião nesta segunda (2) para decidir compra de fatia da TAP Aérea alemã negocia a compra de 20% da portuguesa, que é estatal

O CEO da Lufthansa, Carsten Spohr, se reúne nesta segunda-feira (2) com autoridades do governo português. O encontro acontece enquanto o grupo aéreo alemão avalia um possível investimento na companhia aérea TAP, que é estatal, segundo fontes a par das negociações.

Atendendo a um pedido da Lufthansa, o ministro das Finanças de Portugal e o ministro das Infraestruturas realizarão conversações com o CEO, disse uma das fontes.



No domingo, o jornal italiano Corriere della Sera relatou que a Lufthansa buscará adquirir uma participação inicial de 19,9% na TAP, citando fontes institucionais portuguesas.





De acordo com uma das fontes, as conversas ainda estão em estágio preliminar. Procurada, a Lufthansa se recusou a comentar.

A Lufthansa, assim como Air France- KLM e IAG, controladora da British Airways e Iberia, declararam publicamente seu interesse na TAP. O maior atrativo da companhia aérea, com sede em Lisboa, está em seus vínculos com o Brasil, sendo a maior provedora europeia para o país. A TAP também mantém uma forte presença na África e opera vários voos para a América do Norte.

O governo de Portugal reafirmou em julho seus planos de privatizar a TAP, acrescentando que os termos da venda ainda precisam ser definidos. O governo anterior pretendia vender pelo menos 51% da companhia aérea.

Spohr recentemente conseguiu a aprovação para a aquisição pela Lufthansa de uma participação na companhia aérea italiana ITA Airways. A IAG, por outro lado, abandonou sua tentativa de adquirir a Air Europa em meio à oposição dos reguladores.

Na semana passada, a Air France-KLM concluiu a compra de uma participação na aérea Scandinavian Airlines, multinacional da Noruega, Suécia e Dinamarca.

A TAP está entre um pequeno grupo de companhias aéreas estatais ainda disponíveis para aquisição na Europa, uma região agora dominada por três grandes grupos de companhias aéreas: IAG, Lufthansa e Air France-KLM.

A companhia aérea portuguesa é comandada pelo CEO Luis Rodrigues e transportou 7,7 milhões de passageiros no primeiro semestre deste ano, um aumento de 1,6% em relação ao ano anterior.

