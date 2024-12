A- A+

Atração de investimentos Pernambuco fecha 2024 com cerca de R$ 1 bilhão de investimentos por incentivos fiscais Alta de PIB e geração de empregos impulsionam o desenvolvimento econômico no Estado

Um montante de cerca de R$ 1 bilhão foi investido por meio de incentivos fiscais em Pernambuco ao longo de 2024, distribuído entre 281 projetos aprovados, o que resultou na geração de 3.517 empregos no Estado. Esse é o balanço apresentado pelos programas Programa de Desenvolvimento de Pernambuco (Prodepe) e Programa de Estímulo à Indústria de Pernambuco (Proind), nesta quinta-feira (19).

Na 129ª Reunião do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços (Condic), que ocorreu na sede da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), foram apresentados os projetos aprovados na quinta e última reunião do ano.

Ao todo, 17 projetos industriais do Prodepe e 17 do Proind totalizaram R$ 174,6 milhões em investimentos, com previsão de gerar 526 empregos. Além disso, 9 importadoras e 14 centrais de distribuição receberam aprovação para atuar no estado. No total, a reunião aprovou 57 projetos.

“Temos a certeza de que em Pernambuco estamos literalmente pavimentando o caminho para a retomada do crescimento econômico. Os anos de 2025 e 2026 prometem ser preciosos. Embora não seja do meu feitio fazer previsões, a prudência indica que, quando projetos de qualidade estão contratados, é possível vislumbrar um futuro promissor”, disse o secretário de Desenvolvimento de Pernambuco, Guilherme Cavalcanti.

Novos investimentos

Com o maior avanço do PIB desde 2012 em Pernambuco, a retomada dos investimentos em infraestrutura no Estado segue em evolução.

“Uma notícia especialmente animadora é a chegada de novos sistemistas da Stellantis. Ontem, anunciamos o primeiro de uma lista de mais de dez empresas com as quais já estamos em diálogo. Essa nova empresa produzirá toda a parte de carpetes e isolamentos para os automóveis dos novos projetos da Stellantis, integrando o ciclo de investimento de R$ 13 bilhões anunciado pela companhia. Esses novos carros, que serão fabricados aqui, contarão com fornecedores instalados diretamente no Estado de Pernambuco”, destacou o secretário.

De acordo com o diretor-presidente da Adepe, André Teixeira Filho, o planejamento para 2025 e 2026 está centrado no fortalecimento da produção local e no atendimento às demandas das indústrias já instaladas.

“E é ouvindo e dialogando que o desenvolvimento acontece da forma que foi apresentada aqui hoje. Este ano foram realizadas cinco reuniões e este número deverá se repetir em 2025. É uma forma de dar celeridade ao processo de instalação, operação e ampliação destes empreendimentos já que diminuímos o tempo de espera entre uma reunião e outra. Com intervalos de tempo menores, otimizamos a aprovação de projetos”, detalhou Teixeira.

129ª Reunião do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços (Condic) | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Para Renato Cunha, presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar-PE) e 3º vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), os números de investimentos refletem que o Governo Estadual tem conseguido criar condições propícias para a atração de novos empreendimentos.

“A geração de empregos no estado é resultado direto desses investimentos e da capacidade empresarial, combinando o espírito empreendedor com um ambiente estável, onde as regras são claras e transparentes. Essa estabilidade é fundamental para promover um ciclo virtuoso de desenvolvimento econômico em Pernambuco”, pontuou.

Renato Cunha, presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar no Estado de Pernambuco | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

