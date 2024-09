PIB de Pernambuco cresce em 4,1% em relação ao último trimestre

A- A+

O Produto Interno Bruto (PIB) de Pernambuco do segundo trimestre de 2024 apresentou um incremento de 4,1%, em relação ao mesmo período do ano passado. O índice estadual se destaca à frente do indicador econômico nacional, que também registrou alta, mas de 3,3%, abaixo da soma no cenário pernambucano.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (12), pela Secretaria de Planejamento Gestão e Desenvolvimento de Pernambuco (Seplag-PE), no auditório da Condepe/Fidem, no bairro da Boa Vista.

Projeção

Com a marca apresentada, o medidor econômico no Estado pega fôlego para se manter acima do Brasil nas próximas análises. O percentual de crescimento é o maior desde o primeiro trimestre de 2021, apresentando a segunda vantagem consecutiva do ano, em relação ao cenário nacional.

Para o secretário de planejamento, a expectativa é que o crescimento se sustente até o final de 2024, fazendo com que Pernambuco feche o período numa colocação superior ao País.

“O estado tem trabalhado junto ao setor privado para que a gente consiga não só ter um crescimento maior que o Brasil esse ano, mas que a gente entre a partir de agora numa rota de crescimento sustentada”, afirmou.

Ainda no panorama que compara os números de Pernambuco e do Brasil, o acumulado ao longo do ano registrou um aumento de 3,4% no Estado, enquanto a alta no País ficou em 2,9%.

Setores

Dos principais agregados da economia, a agropecuária foi destaque no levantamento dos últimos três meses analisados, com 19,2% de alta, acompanhado de Indústria, com 2,7% e Serviços, com 2,6%.

Segundo o diretor de estatísticas da Seplag-PE, Daniel Oliveira, o destaque do setor agropecuário é resultado da produção de ovos e aves, além da criação bovina no Estado. Na variação trimestral comparada ao mesmo período do ano anterior, na agropecuária foi de 22,3%, com Indústria logo atrás, totalizando 4,4% e Serviços 2,8%.

VAB

Já dos índices do Valor Adicionado Bruto (VAB), que se refere ao valor final de tudo produzido em uma região, sem adição de impostos, diferente do PIB, que soma o total junto aos encargos, os números foram de 4,3% em Pernambuco e 3% no Brasil.

Veja também

Crise energética Brasil não corre risco de crise energética em 2024, diz ministro