CACHAÇA Bebidas de Pernambuco festeja 2 anos com programação e degustação gratuita, neste fim de semana Evento começa nesta sexta (13), no Dia Nacional da Cachaça, e encerra no domingo (15), data que a loja faz aniversário

Bebidas de Pernambuco celebra dois anos neste mês de setembro com programação e degustação gratuita para o público. O evento inicia nesta sexta-feira (13), no Dia Nacional da Cachaça e segue até o domingo (15), data em que a loja faz aniversário.

Os três dias de celebração da Bebidas de Pernambuco vão acontecer no Armazém 11, Bairro do Recife, onde está localizada a unidade da loja, primeira 100% pernambucana em seu segmento. Além da degustação de cachaças e venda de chopes, o evento conta com uma programação musical.

Entre as atrações estão os DJs Bobe, Gaby Lima, Patrick Tor4 e Vibra, que vão se apresentar com apoio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe). Dentro da comemoração, ainda, acontecerá o Cachaça em Foco, evento realizado pela confraria feminina de cachaça As Caianas, com oficina, palestra, workshop e roda de conversa.

Degustação

Todos os dias haverá degustação gratuita de caipirinhas preparadas pela Pitú (Vitória de Santo Antão), e também de cachaças da Bitury (Belo Jardim); Capibarim (Aliança); Esperança (Amaraji); Sanhaçu (Chã Grande); Serra Verde (Timbaúba); Sinhô Badé (Sairé) e Triumpho (Triunfo). Já as cervejarias Babylon (Jaboatão dos Guararapes); Ekäut (Recife); Duvália (Olinda) e Risoflora (Recife) estarão com chopes à venda.

Junto com as lojas do Centro de Artesanato de Pernambuco e da MAPE (Moda Autoral de Pernambuco), a loja Bebidas de Pernambuco ocupa o Armazém 11 do Bairro do Recife, que é dedicado ao fomento da economia criativa do Estado. São projetos realizados pelo Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco ( Adepe).

''A cada ano, os resultados da nossa loja reafirmam a importância dela enquanto política de fomento às produtoras e aos produtores de bebidas de todo o Estado. É o que está posto nas nossas conversas com esses empreendedores e com os visitantes, e também no sucesso da loja na Fenearte'', comenta a diretora-geral de Promoção da Economia Criativa da Adepe, Camila Bandeira.

Atualmente, a Bebidas de Pernambuco conta com cerca de 30 fornecedores e 150 rótulos, entre cachaças, cervejas, vinhos, vodcas, gins e hidroméis, além de bebidas alcoólicas mistas e também cafés. As bebidas são selecionadas por curadoria, através de edital, que avalia, entre outros critérios, a bagagem cultural e história da marca; os insumos e as técnicas da cultura local; e a sustentabilidade da cadeia produtiva.

Cachaça em Foco

Dentro da programação de aniversário de dois anos da Bebidas de Pernambuco, As Caianas, primeira confraria feminina de cachaça de Pernambuco, realizará o Cachaça em Foco. O evento, que tem apoio da Pitú e da Associação Pernambucana dos Produtores de Aguardente de Cana e Rapadura (Apar), promove palestra, oficina, workshop e roda de debate, de sexta (13) a domingo (15), no auditório do Armazém 11.

No Dia Nacional da Cachaça, sexta-feira (13), o Cachaça em Foco fará o Encontro das Caianas, que também festeja dois anos de existência. É aberto ao público.

Já na manhã do sábado (14), das 9h às 12h, será ministrada a oficina "Pintura Livre com Caverna da Ogra", que estimula os participantes para a produção de estamparia em ecobag. Em seguida, das 13h às 15h, na palestra "Harmonizando com Cachaça", o público poderá aprender combinações possíveis entre aguardente de cana e ingredientes regionais. As atividades são gratuitas, mas é preciso fazer inscrição pelo Sympla.

No domingo (15) será realizado o workshop "Vivendo de Caipirinha", das 9h às 12h, e encerrando a programação, a roda de debate "Turismo de Cachaça em Pernambuco”, das 13h às 15h.

SERVIÇO:

Aniversário de 2 anos da loja Bebidas de Pernambuco

Quando: 13, 14 e 15 de setembro

Onde: Armazém 11 - Avenida Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife

Entrada gratuita

Mais informações:

Confira a programação:

