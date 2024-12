Polícia Federal em Pernambuco realiza leilão online com lancha e veículos

A- A+

A Superintendência Regional da Polícia Federal de Pernambuco promove, no dia 15 de janeiro de 2025, a partir das 10h, um leilão de bens que inclui veículos documentados, sucatas e uma lancha de alto valor.

O evento será realizado exclusivamente online, através do site do Leiloeiro Público Daniel Garcia: www.danielgarcialeiloes.com.br.

Com 35 lotes disponíveis, o leilão apresenta oportunidades tanto para o público em geral quanto para empresas. Entre os destaques estão uma Mitsubishi L200 com lance inicial de R$ 9.000,, um Ford Focus a partir de R$ 5.000 e uma Pajero blindada com preço inicial de R$ 31.000,. Um dos itens mais valiosos é a lancha Motorboat LRP Vênus 2005, do lote 11, cujo lance mínimo é de R$ 425.000.

Participação e cadastro

Para participar, é necessário realizar cadastro no site do leiloeiro. Interessados podem obter suporte para o processo de inscrição e esclarecer dúvidas através do telefone e WhatsApp 0800 278 7431 ou pelo e-mail [email protected]. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas estão habilitadas a dar lances nos bens ofertados.

A visitação pública será realizada nos dias 13 e 14 de janeiro de 2025, das 9h às 16h, mediante agendamento prévio pelo site https://dgagendamentos.com.br/agendas/. Os itens estarão acessíveis em diferentes locais:

Pátio da Unidade de Transportes (UTRAN): A maioria dos bens está localizada na BR 101, S/N - Km 69,8, Curado, Recife - PE.

Lancha (Lote 11): Disponível no Cabanga Iate Clube de Pernambuco, na Av. Eng. José Estelita, s/n, Cabanga, Recife - PE.

Lote 24: Depósito da Delegacia da Polícia Federal em Salgueiro, situado na Rua Getúlio Vargas, 140, Nossa Senhora Aparecida, Salgueiro - PE.

Detalhes e edital completo

Os interessados podem conferir a lista completa dos bens pode ser conferida clicando aqui.

O cadastro para participação deve ser realizado neste link.

