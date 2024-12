A- A+

Artes plásticas Studio Canoa realiza leilão solidário de obras criadas durante "flashday", no Recife Antigo Com a finalidade de fomentar a cultura e a solidariedade, o leilão destina parte da arrecadação aos artistas participantes, ao Studio Canoa e aquisição de brinquedos para crianças da comunidade do Pilar

O Studio Canoa, em colaboração com diversos artistas da Região Metropolitana do Recife, está promovendo um leilão solidário de obras de arte, com peças criadas durante o "Flashday", evento que aconteceu nos últimos dias, 14 e 15 de dezembro, no Recife Antigo.



No Flashday, oito artistas se reuniram para a pintura ao vivo nas ruas, proporcionando uma experiência valiosa em criatividade e cultura. Com a finalidade de fomentar a cultura e a solidariedade, o leilão destinará parte da arrecadação aos artistas participantes, ao Studio Canoa e aquisição de brinquedos para crianças da comunidade do Pilar.



"Essa iniciativa não só valoriza a arte local, mas também promove um espírito comunitário e de apoio mútuo", diz o texto de divulgação do leilão.

Como Participar?

Para participar do leilão e ter a chance de adquirir uma dessas obras exclusivas, os interessados devem seguir o perfil do Studio Canoa no Instagram (@studiocanoa) e os perfis dos artistas mencionados nas obras.



Os lances podem ser feitos diretamente nas publicações das obras, seja através de comentários ou mensagens diretas. O leilão estará aberto até o dia 26 de dezembro.

Artistas Participantes:

- Abrós

- Allina Bronson

- Rantonho

- Mila Barros

- Cookie

- Cigana

- Carolina Noemia

- Arthur Vidal

Sobre o Studio Canoa

Espaço coletivo privado voltado para tatuadores e entusiastas da tatuagem autoral. Além de receber artistas da linha autoral pernambucana, o estúdio também acolhe profissionais de outros estados e países, promovendo um intercâmbio cultural enriquecedor. O Studio Canoa está localizado no Edifício Alfredo Fernandes, 149, em Recife.

