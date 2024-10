A- A+

Suape Porto de Suape: começam as obras para última etapa da recuperação do molhe Governadora Raquel Lyra assinou a ordem de serviço nesta quinta-feira (17); prazo para conclusão dos serviços é de 47 meses

O Porto de Suape deu um importante passo com a assinatura da ordem de serviço para o início das obras da quarta e última etapa de restauração do molhe de abrigo. A assinatura ocorreu nesta quinta-feira (17), no Palácio do Campo das Princesas, no Centro do Recife, e foi realizada pela governadora de Pernambuco, Raquel Lyra.

A iniciativa, que conta com investimentos no valor de R$ 123 milhões, sendo R$ 73 milhões oriundos do Estado e R$ 50 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 3), vai reforçar a segurança do complexo portuário, localizado em Ipojuca, na Região Metropolitana da capital.

O prazo para conclusão dos serviços é de 47 meses.

As intervenções serão realizadas pela construtora Venâncio, que recuperará 1,8 quilômetro da estrutura de pedra, que serve de barreira de proteção para os píeres onde são realizadas as operações de granéis líquidos (petróleo e produtos derivados) contra as marés altas.

Suape ocupa a liderança nacional entre os portos públicos nesse segmento, que correspondeu, em 2023, a 68,9% da movimentação total do atracadouro. O canteiro de obras já foi instalado para início imediato dos serviços.

“É uma obra que traz segurança na operação de granéis líquidos, a exemplo do petróleo, gás de cozinha e gás natural, para que os grandes navios-tanques que operam em Pernambuco possam estar devidamente abrigados”, ressaltou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcanti.

De acordo com o diretor-presidente em exercício do Porto de Suape, Carlos Cavalcanti, as máquinas e os equipamentos já estão no molhe para que a obra seja iniciada ainda nesta quinta-feira.

“Também estamos fazendo essa intervenção em função das mudanças climáticas que apontam para o aumento do nível médio do mar. Essa obra vai nos ajudar a enfrentar essa nova realidade, trazendo uma competitividade importante para o nosso porto”, pontuou.

