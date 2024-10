A- A+

Porto de Suape Com investimentos de R$ 123 mi, Raquel Lyra e Silvio Costa Filho assinam execução de obra em Suape O evento aconteceu nesta sexta (11), em Suape, no Litoral Sul do Estado, com a presença de diversas autoridades

A governadora Raquel Lyra e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, assinaram, na tarde desta sexta-feira (11), o Termo de Compromisso para a execução das obras da 4ª fase de recuperação do molhe do Complexo Industrial Portuário de Suape, localizado no Litoral Sul de Pernambuco.

O custo total da última etapa da obra é de R$ 123 milhões. Do montante, R$ 50 milhões são oriundos do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e R$ 73 milhões investidos pela estatal pernambucana. As obras terão início no mês de outubro e a previsão é de que sejam finalizadas em maio de 2028.

A obra faz parte de um conjunto de intervenções para reforçar a segurança e infraestrutura do complexo portuário.

Segundo a governadora, desde o início da gestão, o Governo do Estado vem fazendo um importante investimento no Porto de Suape, a exemplo da obra da dragagem interna de Suape, que já está em andamento, com recursos dos governos Estadual e Federal.

"Hoje garantimos R$ 50 milhões de aporte do Governo Federal, através do Ministério de Portos e Aeroportos, para que possamos realizar a recuperação do molhe que garante o suporte às atividades portuárias, garantindo proteção a todos os navios que vem aportar aqui", destacou.

Ela também ressaltou que, além de investimentos na infraestrutura portuária e aeroportuária, os governos estão alinhados trabalhando na malha rodoviária de Pernambuco. "O Governo Federal tem a necessidade e o compromisso de retomar as obras da rodovia Transnordestina, chegando aqui até o Porto de Suape", ressaltou.

De acordo com Silvio Costa Filho, a obra do molhe dialoga com o conjunto de investimentos do Governo Federal no Porto de Suape.

"São R$ 123 milhões do molhe, depois R$ 100 milhões de investimentos nas dragagens aqui do Porto. Além disso, hoje nós temos um grande operador portuário que é a APM Terminais, que é a Maersk, que nós estaremos dando a ordem de serviço para início da obra de R$ 1,6 bilhões que será agora no mês de novembro. É uma obra que vai gerar mais de 2 mil empregos diretos", comentou.

O ministro também disse que Suape deve crescer 5% em 2024 e movimentar mais de R$ 20 bilhões em movimentação de cargas. O Complexo Portuário gera mais de 20 mil empregos diretos.

