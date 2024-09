Suape Conecta 2024: relatório aponta setores de potencial expansão do complexo portuário

A- A+

Nesta quarta-feira (25), o Complexo Industrial Portuário de Suape divulgou um relatório de viabilidade econômica elaborado pela ONU Comércio de Desenvolvimento e pelo Observatório da Indústria (Senai/PE) que mostra os setores da indústria com maior potência de expansão no complexo.

Segundo o estudo, seis setores estão entre os principais que têm alta projeção na região, sendo eles: máquinas e aparelhos mecânicos, máquinas e equipamentos elétricos, químicos e farmacêuticos, ferro e aço, petróleo e veículos. Estima-se que essas categorias possam gerar 19 mil empregos diretos e indiretos, com um investimento total de US$ 2,24 bilhões.

Ainda de acordo com o relatório, com a expansão de produtos e setores, elevaria em 3,13% o Produto Interno Bruto (PIB) de Ipojuca, cidade onde está localizado o complexo.

“Inicialmente, identificamos mais de dois mil produtos com potencial para produção no local, mas focamos em mostrar aqueles com 80% ou mais de probabilidade de fabricação nas indústrias daqui. Assim, são seis setores com maior oportunidade de exportação pelo Porto de Suape”, explicou o chefe-executivo do setor de commodities da UNCTAD-ONU, Clóvis Freire Júnior.

Parceria

Percebendo a necessidade de uma postura mais ativa na prospecção de negócios, o presidente do Porto de Suape, Márcio Guiot, decidiu buscar os órgãos para realizar estudo e buscar um melhor direcionamento. “Não podíamos começar do zero, então fomos atrás de estudos que nos orientassem, como foi apresentado. Esse relatório nos fornece um norte para direcionar nossas ações, combinando com outras ferramentas, como os dashboards e o sistema Gazelle.ia, que usa inteligência artificial para identificar empresas que podem desenvolver os produtos apontados pelo estudo. A partir de agora, estamos mais estruturados para buscar novos investimentos”, citou o presidente.

Presidente do Porto de Suape, Márcio Guiot | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

A parceria ONU/Senai começou há cerca de nove meses, com o intuito de oferecer solidez ao desenvolvimento econômico local. “Percebemos que poderíamos agregar a metodologia desenvolvida pela ONU, que utiliza o índice de complexidade, para aumentar a produtividade em Pernambuco junto com o Observatório da Indústria que atua focado no desenvolvimento sustentável e em soluções para a indústria. Foi então que notamos que essa conexão com a ONU seria muito positiva”, explicou a gerente de pesquisa e prospectiva do Senai-PE, Ana Paula Cruz.

Impacto

O relatório já vem rendendo resultados. Segundo Guiot, Suape vem somando avanços com várias ações e novos investimentos, como, por exemplo, por meio da implantação de novos terminais de containers.

“Com esses investimentos, projetamos que até 2030 a movimentação em Suape dobre, passando dos atuais 24 milhões de toneladas para cerca de 50 milhões, conforme os projetos atinjam o grau de amadurecimento necessário”, destacou Márcio.

Para Bruno Veloso, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), no relatório, foi identificado o grande potencial econômico da região.

“Esse estudo possibilita decisões estratégicas e investimentos em áreas promissoras, promovendo a diversificação produtiva, inovação e sustentabilidade. O Porto de Suape tem um papel crucial nesse desenvolvimento, consolidando-se como um importante polo logístico e industrial na América Latina. Além disso, com projetos de hidrogênio verde, Suape está sendo transformado em um laboratório vivo para tecnologias sustentáveis, impulsionando o futuro econômico e social de Pernambuco e da região.”, destacou.

Ainda no encontro, foi assinado junto com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma ordem de serviço para a execução de assessoria técnica para a elaboração de estudo para desenvolvimento de projeto de implantação de uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no complexo. “A transição energética é uma demanda constante das indústrias que buscam Suape. A área já está sendo identificada para tornar a ZPE operacional o mais rápido possível, o que está totalmente alinhado com os esforços de atração de negócios, já que a ZPE oferece uma série de incentivos para que as indústrias se estabeleçam na região”, ressaltou o presidente de Suape.

Na ocasião, foi assinada uma ordem de serviço para a implantação de uma ZPE no complexo de Suape | Foto: Rafael melo/Folha de Pernambuco

Suape Conecta 2023

Na ocasião, também foram abordados os planos de ação e dos braços de trabalhos existentes para Suape, incluindo o plano para promover e financiar a neoindustrialização e a transição ecológica do Brasil.

“O chamado "Plano Mais Produção" foi inspirado no "Plano Safra", que apoia o setor agropecuário há anos. A ideia é criar um plano permanente de apoio à indústria, independente de mudanças de governo, com uma estrutura coordenada entre muitos orgãos. O objetivo é integrar de forma coordenada os diferentes instrumentos de apoio financeiro, garantindo que os esforços sejam articulados de maneira eficiente e estratégica para indústrias”, explicou Maurício Neves, chefe do Departamento de Inovação e Estratégia Industrial do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).





