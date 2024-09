Suape tem maior movimento da história em um único mês

A- A+

O mês de agosto resultou na maior movimentação de cargas dos 45 anos de história do Porto de Suape em um único período. O total de 2.658.036 de toneladas significou ainda o maior crescimento percentual deste ano (41%) em relação ao mesmo período de 2023.

Anteriormente, outubro de 2022 detinha a melhor marca, quando somou 2.534.528 toneladas. No acumulado de 2024, a movimentação soma 17.150.473 toneladas, representando aumento de 7,3% em relação 2023.

As mercadorias líquidas são o carro-chefe de Suape e responsáveis por 65,5% de tudo que é movimentado no atracadouro.

Nesse rol, estão o petróleo e seus derivados, como combustíveis, GLP, óleo bruto e outros. O total deste grupo chegou a 1.716.490 toneladas em agosto, o maior volume do ano e 37% maior que o registrado no mesmo mês de 2023.

A movimentação de contêineres, na qual Suape é líder no Nordeste, chegou a 667.415 t e 59.571 TEUs (medida que representa o espaço ocupado por um contêiner de 20 pés de comprimento). Em ambas medidas, o aumento foi de 31% no mês.

Crescimento

Percentualmente, a carga com maior elevação foi a de granéis sólidos, que engloba, principalmente, o trigo e o coque de petróleo. O aumento chegou a 172%, totalizando 208.549 toneladas.

A carga geral solta passou de 38.722 toneladas, em agosto de 2023, para 65.583 t no mês passado, correspondendo a um crescimento de 69%. São itens como veículos, açúcar ensacado, chapas e bobinas de aço, equipamentos para a indústria eólica, máquinas, aparelhos e materiais elétricos.

Importações

As importações de agosto somaram 765.557 toneladas e 94% de aumento, enquanto as exportações, 120.106 toneladas e 79% de crescimento. A cabotagem teve um incremento de 25% e fechou em 1.772.374 toneladas. Já a quantidade de atracações chegou ao total de 162.

“Comemoramos mais um resultado positivo no qual Suape mostra a sua força e o seu potencial para crescer. Somos o sexto porto público que mais movimenta carga no Brasil, estrategicamente conectado aos principais complexos portuários do mundo”, comenta Rinaldo Lira, diretor de Desenvolvimento e Gestão Portuária.

