Suape: ONU e Observatório da Indústria apresentam relatório de viabilidade econômica

O Complexo Industrial Portuário de Suape promoverá, na tarde desta quarta-feira (25), o Suape Conecta 2024, evento que reunirá representantes das empresas instaladas no território, autoridades do segmento corporativo e do setor público; e stakeholders.

Na ocasião, será apresentado um relatório de viabilidade econômica elaborado pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (ONU Comércio e Desenvolvimento) e pelo Observatório da Indústria do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Pernambuco (Senai/PE).

Ambas as instituições foram contratadas pela estatal portuária para a produção do documento, que traz informações estratégicas para tomada de decisões e futuras projeções. Esse é o primeiro estudo aplicado em um complexo industrial portuário e tem por objetivo fornecer inteligência de mercado para promover a diversificação econômica, inovação e atrair investimentos significativos.

“Entender a fundo as cadeias produtivas onde já somos competitivos é como ter um mapa da mina na atração de novos investimentos. Suape avança pelo seu diferencial de infraestrutura, mas também pela inteligência estratégica que estamos construindo”, pontua o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti.

Dados

Intitulado "Revelando o Potencial de Suape: Caminhos Estratégicos para Complexidade Econômica e Competitividade Global”, o relatório apresenta dados essenciais para o desenvolvimento da região, a exemplo de ações estratégicas para a geração de novos empregos e a melhoria da capacidade de produção da cadeia já existente para impulsionar o potencial econômico do sexto porto público que mais movimenta carga no Brasil.

“A lógica principal do estudo é oferecer a inteligência que o complexo precisa para saber, detalhadamente, o que é produzido na região e o que será necessário fazer para que essa riqueza venha a gerar mais frutos. Um total de 140 produtos foram analisados, divididos em seis setores prioritários. Um dos resultados apontados, inclusive, indica que o aumento da produção econômica na região poderá resultar na elevação do Produto Interno Bruto (PIB) de Pernambuco. Estamos muito satisfeitos com o estudo e, a partir de agora, vamos trabalhar arduamente para entregar as melhores métricas relacionadas à prospecção de novos negócios”, enfatiza o diretor-presidente de Suape, Marcio Guiot.

Para o diretor de Desenvolvimento e Gestão Industrial da estatal, Arthur Neves, o núcleo de inteligência tem papel fundamental na concretização do plano que será apresentado no evento. “Trabalhamos com dados, métricas e soluções. Nossa equipe é composta por especialistas que atuam com dashboards inteligentes que analisam, entre outros fatores, informações relacionadas ao comércio exterior, um dos segmentos mais importante para o funcionamento do porto. Esse serviço estende-se às empresas instaladas na nossa zona industrial. A ideia é fazer com que todo o território se desenvolva de maneira estratégica”, explica o gestor.

A metodologia usada no estudo combina abordagens quantitativas e qualitativas que forneceram análises precisas e eficientes. “É necessário nortear as decisões de acordo com os dados, principalmente, nas pautas relacionadas ao incremento à movimentação de cargas, atividade principal do atracadouro. O uso dessas ferramentas permitirá que tenhamos previsão de movimentos e tendências de mercado, seja regional ou global”, ressalta Arthur Neves.

Além dos integrantes da diretoria da estatal portuária e de representantes do Governo do Estado, estarão presentes no solenidade o chefe-executivo do Setor de Commodities da Organização das Nações Unidas, Clóvis Freire Júnior; a gerente de Pesquisa e Prospectiva do Observatório da Indústria do Senai-PE, Ana Paula Cruz; o chefe do Departamento de Inovação e Estratégia Industrial do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Maurício Neves; representes do setor industrial, da Academia e setores relacionados.

Inteligência

O relatório é uma das ações desenvolvidas pelo núcleo de inteligência da estatal. O grupo mantém uma outra parceria com o Observatório da Indústria relacionada ao uso de data science e analytics para embasar as tomadas de decisões importantes por parte dos parceiros e o Gazelle.ai, plataforma de inteligência artificial que conecta o porto a tendências de mercados a nível global, auxiliando na antecipação das oportunidades de negócio.



