Prefeitura inaugura Desenvolve Recife na Zona Sul e lança GO MEI para Microempreendedores; entenda

A Prefeitura do Recife inaugurou, nesta segunda-feira (1), o Desenvolve Recife na Zona Sul da cidade. A agência fica no Colégio Maria Tereza, na Rua Barão de Souza Leão, em Boa Viagem.



O Desenvolve Recife visa a impulsionar o trabalho e o empreendedorismo, oferecendo uma gama de serviços para trabalhadores e pequenos empreendedores que buscam acelerar seus negócios com inovação tecnológica.



No local, há agência de trabalho, espaço Go Recife, Sala do Empreendedor, coworking.

"Um ambiente que pode ser utilizado, de forma gratuita, para trabalhar, para estudar, com profissionais à disposição para acelerar o negócio de quem quer se qualificar e empreender", destacou o prefeito João Campos, na inauguração.



O local conta também com dois espaços de aceleração de negócios voltados para as áreas de gastronomia, com uma cozinha, e beleza, com um salão. A previsão é de que essas áreas oferecerão cursos, palestras e workshops para alunos e empreendedores.



No setor de beleza, segundo a prefeitura, o foco será nas novas tendências do mercado, incluindo técnicas avançadas de estética e design. Na gastronomia, a programação incluirá aulas sobre culinária regional, japonesa, de frutos do mar, entre outras especialidades.



O Desenvolve Recife Sul também abrigará uma Escola de Turismo, destinada a fomentar a qualificação profissional no setor.



A agência é a segunda do Desenvolve na cidade - semana passada, foi inaugurada a primeira unidade, no bairro de Santo Amaro, região central da cidade, no prédio onde antes funcionava a faculdade Fama.



GO MEI

O prefeito também fez o lançamento do GO MEI, uma plataforma criada pela Prefeitura do Recife para facilitar a contratação de serviços de manutenção oferecidos por microempreendedores individuais.



“A partir de agora, as nossas secretarias têm a possibilidade de contratar os serviços diretamente pelas unidades, que colocam suas demandas na plataforma, enquanto os microempreendedores individuais cadastram os seus serviços", anunciou João Campos.



"A legislação permite que a contratação possa ocorrer de forma direta até o valor de R$ 5 mil. Com isso, a gente fortalece o cuidado nas nossas unidades e viabiliza respostas mais rápidas e eficientes”, explicou ele.



As contratações incluem serviços como pintura, capinação, marcenaria, hidráulica, elétrica, entre outros. Para se cadastrar é só entrar no portal: https://gomei.recife.pe.gov.br/.

“Importante ressaltar que o valor do serviço deve incluir o material necessário para a realização do trabalho”, observou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Rafael Figueiredo.



O pagamento é feito mediante o uso de verba denominada na administração pública de custeio e apresentação de nota fiscal.

O superintendente do Sebrae/PE, Murilo Guerra, anunciou a intenção de expandir esse serviço. "A ideia é replicar este modelo em outros municípios, incentivando a inclusão dos microempreendedores no mercado.”

