ECONOMIA Prévia do PIB: índice de atividade econômica recua 0,4% em julho, informa Banco Central No trimestre encerrado no mês, o IBC-Br registrou um crescimento de 1,3%

O Índice de Atividde Econômica (IBC-Br), considerado como prévia do desempenho do Produto Interno Bruto ( PIB), recuou 0,4% em julho em relação ao mês anterior, após uma alta de 1,40% em junho, divulgou o Banco Central (BC) nesta sexta-feira.

Comparado com julho de 2023, o indicador registrou uma alta de 5,3%. No acumulado de 12 meses, o avanço foi de 2,6%.

O resultado vem após bons registros de crescimento da economia brasileira. O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil avançou 1,4% no segundo trimestre, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas ( IBGE). Esta foi a maior alta desde o quarto trimestre de 2020, e veio acima das expectativas do mercado, que esperava um crescimento de 0,9%.





No trimestre encerrado em julho, o IBC-Br também registrou alta, com uma expansão de 1,3% em relação ao trimestre anterior. Comparado com o mesmo trimestre do ano passado, o avanço foi de 3,2%.

Em função do bom desempenho registrado no último trimestre, o Ministério da Fazenda vai revisar as projeções de crescimento da economia. Os dados serão divulgados pela pasta ainda nesta sexta-feira.

Ao longo da semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad vem celebrando os resultados positivos. Na quinta-feira, ele afirmou que o PIB deve registrar um crescimento acima de 3% no ano.

— A economia vai crescer mais de 3% esse ano. A geração de emprego vai ser recorde esse ano, e nós não podemos nos acomodar, precisamos perseguir nossos objetivos para que o país volte a ter finanças robustas — disse o ministro. — Não temos dívida externa, nós temos que controlar agora a nossa dívida interna, esse juros tem que cair para que essa rolagem seja sustentável — completou Haddad.

