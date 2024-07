A- A+

amazon Prime Day 2024: primeiro dia de evento bateu recorde de novas assinaturas do Amazon Prime no Brasil Centenas de milhares de membros Prime a mais do que na edição anterior fizeram compras durante o evento de seis dias; confira a lista com alguns dos produtos mais vendidos

De 16 a 21 de julho, membros Prime de todo o país puderam aproveitar dezenas de milhares de ofertas exclusivas durante a quinta edição do Prime Day no Brasil. Essa foi a primeira vez que o maior evento de compras da Amazon teve duração de seis dias no país.

Segundo levantamento realizado pela empresa, houve um crescimento de 71% no tráfego da Amazon com.br durante o Prime Day 2024, em comparação aos seis dias que antecederam o evento (10 a 15 de julho).

Globalmente, a Amazon anunciou que o evento de 2024 foi o maior Prime Day de todos os tempos, com vendas recordes e mais itens vendidos do que em qualquer outra edição.

A oportunidade de economizar refletiu no número recorde de novos membros Prime nas três semanas que antecederam o Prime Day, somando milhões de novos membros em todo o mundo.

No Brasil, essa também foi a edição com maior volume de compras e o primeiro dia do evento (16 de julho) foi o dia com maior número de clientes se tornando membros Prime desde o dia do lançamento do programa em setembro de 2019.

As categorias de produtos que mais atraíram os brasileiros, com maior número de unidades vendidas, foram Cuidados Pessoais e Limpeza, Livros e Beleza. Além disso, no Brasil, centenas de milhares de membros Prime a mais do que na edição de 2023 fizeram compras durante o evento de seis dias.

"Nós da Amazon Brasil estamos muito satisfeitos com os resultados alcançados na nossa quinta edição do Prime Day no país. Eles mostram a consolidação do evento no país e indicam que estamos na direção certa. A Amazon trabalha sempre para oferecer aos brasileiros ótimas experiências por meio de ampla seleção de produtos, bons preços e frete rápido, e é no Prime Day que elevamos a experiência Prime ao máximo para celebrar todos os membros do nosso programa. Os números recordes de clientes que se tornaram membros Prime e o número de membros Prime que aproveitaram as ofertas confirmam a qualidade do evento", afirma Daniel Mazini, presidente da Amazon Brasil.



Tendências de consumo no Prime Day 2024 do Brasil:

O produto mais vendido durante o primeiro dia do Prime Day 2024 no Brasil foi o OMO Lavagem Perfeita - Sabão Líquido 5L.

O método de pagamento preferido dos brasileiros durante a quinta edição do Prime Day foi pagamento parcelado no cartão de crédito, seguido do pagamento à vista no cartão de crédito e do Pix.

Creatina Monohidratada 500g Soldiers Nutrition, Banheira Burigotto Millenia, Beta Alanine 200g Athletica Nutrition e Drytomita - Tapete para Banheiro de Terra Diatomácea foram alguns dos produtos mais vendidos de Pequenos e Médios Negócios.



Confira alguns dos best sellers do Prime Day 2024:

Kindle 11ª geração

Apple iPhone 15 (128 GB), Cor Verde

Aperitivo Bitter Campari 748ml

Fritadeira Air Fryer Forno Oven 12 Litros, Mondial

Smart Lâmpada Wi-Fi Positivo Casa Inteligente

Fone de ouvido Philips sem fio TWS bluetooth

NIVEA Sabonete Líquido Óleo de Banho 200ml

Creatina Monohidratada Integralmédica - 300g

Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Livro "A Biblioteca da Meia-Noite", por Matt Haig, editora Bertrand Brasil

Echo Pop - Smart speaker compacto com som envolvente e Alexa, Cor Preta

Kit 10 Cuecas Boxer Reebok Masculinas Microfibra Adulto Box Sem Costura + 2 Meias

Camiseta Basica Tech Insider

WAP Robô Aspirador de Pó com Controle Remoto W400

Camiseta Reserva Bolso Pica-pau Xadrez

Para oferecer a melhor experiência aos seus clientes, em preparação para a alta demanda durante o Prime Day 2024, a Amazon contratou mais de 4 mil trabalhadores temporários, distribuídos nos 10 Centros de Distribuição e as 64 Estações de Entrega da Amazon no país.

Todos os profissionais temporários foram devidamente treinados para que a companhia pudesse realizar ainda mais envios para seus clientes em todo o Brasil, enquanto cuidava do bem-estar e segurança de suas equipes.

Sobre os benefícios de Amazon Prime

O Amazon Prime oferece o melhor em compras, economia e entretenimento para mais de 200 milhões de membros em todo o mundo.

No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis e rápido para todo país em milhões de produtos elegíveis, incluindo entregas em mais de 1.300 cidades em até dois dias úteis, e em mais de 200 cidades em até um dia útil.

O programa ainda permite acesso a promoções exclusivas no site Amazon.com.br. O Amazon Prime oferece também filmes e séries de sucesso no Prime Video, mais de 100 milhões de músicas e podcasts sem anúncio no Amazon Music Prime, acesso a centenas de livros e revistas digitais no Prime Reading, e jogos gratuitos no Prime Gaming.

Tudo em uma única assinatura por apenas R$ 19,90 ao mês, ou R$ 166,80 ao ano (pode ser parcelado em 12x de R$13,90 no cartão), podendo ser cancelado a qualquer momento. Para se tornar um membro Prime ou experimentar gratuitamente por 30 dias, acesse: Amazon.com br/prime.



