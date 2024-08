A- A+

Pringles com M&M? Mars negocia compra da Kellanova, fabricante da famosa batata chip

A gigante de doces e guloseimas Mars, dona, entre outras marcas, dos chocolates M&M e Snickers e das balas Skittles, está em negociações para comprar a Kellanova, fabricante das famosas batatas Pringles e de outros snacks salgados como Pop-Tarts e Cheez-Its, segundo pessoas familiarizadas com o assunto revelaram a agência de notícia Reuters.

Criada em 2023 quando foi separada da Kellogg, que dividiu seus negócios entre cereais matinais e snacks em duas diferentes empresas, a Kellanova tem valor de mercado de US$ 22 bilhões. As ações da empresa subiram mais de 20% com a notícia de uma possível a aquisição

A Mars é uma empresa familiar e tem capital fechado. É uma gigante, com vendas anuais superiores a $50 bilhões e mais de 150 mil funcionários. Atua também em ração e petiscos para animais domésticos, com as marcas Pedigree e Whiskas.

Não se sabe ainda qual seria o valor oferecido pela Kellanova e se este pagamento seria em dinheiro ou via troca de ações. Mas seria certamente a maior fusão no setor de alimentos em muitos anos.

O potencial acordo ocorre em um momento em que os consumidores estão reduzindo seus gastos após vários anos de inflação que afetou sobretudo os preços de alimentos.

A aquisição da Kellanova proporcionaria à Mars uma oportunidade para diversificar seu portfólio de marcas, atualmente muito focado em chocolate, que depende do cacau, uma mercadoria cujos preços dispararam para níveis históricos este ano e cuja perspectiva permanece incerta.



A Kellanova também ajudaria a Mars a expandir sua presença em mercados internacionais.

