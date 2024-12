A- A+

Companhia aérea Qual a pior e a melhor companhia aérea do mundo em 2024? Confira ranking de atrasos e queixas A AirHelp divulgou sua análise anual das companhias aéreas com melhor e pior desempenho no ano.

O domingo após o fim de semana de Ação de Graças marcou um novo recorde para as viagens aéreas nos Estados Unidos, com a Administração de Segurança de Transportes (TSA) inspecionando mais de 3 milhões de passageiros em um único dia. Isso não significa, é claro, que tudo tenha corrido perfeitamente.

A AirHelp, que facilita a compensação para passageiros processando reclamações de atendimento ao cliente por interrupções de voo e bagagens perdidas, divulgou sua análise anual das companhias aéreas com melhor e pior desempenho.

O relatório do AirHelp Score 2024, publicado nesta terça-feira, chega bem a tempo para a temporada de festas.

A metodologia do ranking das companhias aéreas leva em conta as reclamações de clientes processadas em todo o mundo, além de dados externos que acompanham o desempenho de chegada e partida pontual de cada avião, e feedback de passageiros de mais de 54 países sobre a qualidade da comida, conforto e serviço da tripulação em seu voo mais recente.

O objetivo é fornecer uma visão geral do desempenho das companhias aéreas, diz o CEO da AirHelp, Tomasz Pawliszyn, com a esperança de que a análise “incentive as companhias aéreas a ouvirem continuamente o feedback dos passageiros.” Os dados analisados para esta rodada vão de janeiro a outubro.

A companhia aérea com pior desempenho no mundo? É a Tunisair, que ocupa o último lugar no ranking, na posição 109. Acompanhando-a entre as 10 piores estão algumas companhias aéreas nacionais e de baixo custo, incluindo a Buzz, uma companhia aérea polonesa subsidiária da Ryanair, Bulgaria Air, a companhia turca Pegasus Airlines e a Air Mauritius. No entanto, também figuram entre as 50 piores as transportadoras norte-americanas JetBlue e Air Canada.

Classificando os resultados com base apenas na opinião dos clientes, a Tunisair mantém o título de pior desempenho, seguida de perto pela Ryanair e pela Aer Lingus, subsidiária do IAG, que também é dona da British Airways e da Iberia.

Quanto à melhor companhia aérea em termos globais, a Brussels Airlines, parte da Deutsche Lufthansa, subiu para o primeiro lugar, deixando a Qatar Airways em segundo após ocupar a posição de liderança desde 2018. Isso representa uma melhora significativa para a companhia aérea nacional belga, que foi classificada em 12º lugar no ano passado.

Tanto a United Airlines quanto a American Airlines ficaram entre as cinco melhores, em terceiro e quarto lugares, respectivamente, o que pode surpreender os viajantes dos EUA, dado as interrupções de voo que afetaram as companhias aéreas domésticas no último ano. Ambas têm ficado consistentemente entre as 10 melhores no ranking da AirHelp desde pelo menos 2022.

“Também tivemos um novo indicado da América do Norte este ano, a Air Transat, a companhia aérea canadense, que foi classificada em 36º lugar”, observa Pawliszyn. A Delta Air Lines caiu para o 17º lugar, após ter ficado em 11º em 2023, o que Pawliszyn explica como sendo devido a uma redução em sua pontuação de processamento de reclamações, enquanto seu desempenho pontual e as classificações de opinião dos clientes não mudaram muito.

A falha técnica da companhia em julho resultou em mais de 3.000 reclamações registradas sobre a Delta no Departamento de Transporte.

A Alaska Airlines, que está prestes a se fundir com a Hawaiian Holdings, também caiu mais de 30 posições, indo para o 88º lugar neste ano.

Curioso para saber quais companhias aéreas se destacaram ou pioraram no ranking global de 2024 da AirHelp? Aqui está uma lista rápida.

Piores Companhias Aéreas do Mundo:

100 º lugar - Sky Express (Grécia)

101º lugar - Air Mauritius (Ilhas Maurício)

102º lugar - Tarom (Romênia)

103ºlugar - IndiGo (Índia)

104º lugar - Pegasus Airlines (Turquia)

105 º lugar - El Al Israel Airlines (Israel)

106º lugar - Bulgaria Air (Bulgária)

107º lugar - Nouvelair (Tunísia)

108º lugar - Buzz (Polônia)

109º lugar - Tunisair (Tunísia)

Melhores Companhias Aéreas do Mundo

10.º lugar - Air Serbia (Sérvia)

9º lugar - Widerøe (Noruega)

8º lugar - Air Arabia (Sharjah, Emirados Árabes Unidos)

7º lugar - LOT Polish Airlines (Polônia)

6º lugar - Austrian Airlines (Áustria)

5º lugar - Play (Islândia)

4º.lugar - American Airlines (EUA)

3º lugar - United Airlines (EUA)

2º lugar - Qatar Airways (Catar)

1º lugar - Brussels Airlines (Bélgica)

Veja também

Haddad Reforma Tributária: Haddad diz que cesta básica está fechada; senador deve apresentar relatório